تفکر غلط از تفهیم قرآن، دلیل محرومیت توده مردم از منبع فیض الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه از سسله کلاس های تدبر در قرآن کریم، به همت "کانون تسنیم" صبح شنبه در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه دکتر"محمد طیب صحرایی" گفت: یک از روش های ساده و ابتدایی برای ورود به بحث تدبر در قرآن کریم جهت فهم پیام آن "طرح سؤال از ترجمه آیات" است.

وی با اشاره به معنای لغوی تدبر، ادامه داد: تدبّر از ريشه «دَبْر» به معناى پشت سر و عاقبت چيزى است، بنابراين، تدبّر به معناى انديشيدن در عاقبت كارها، عواقب امور و نتايج عملكردها است و انديشیدن عميق در وراى ظاهر گفتارها، نوشته ‏ها و اعمال انسان داشته و چهره واقعى و باطن امور را روشن می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، افزود: در اهميت تدبر، همين بس كه چهار آيه از آيات قرآن مجيد به امر تدبر اشاره مي كند و در سه آيه، لحن قرآن، لحني سوالي و توبيخي است و در يك آيه هدف نزول قرآن، "تدبر" معرفي مي شود و تنها همين آيه براي پرداختن به بحث تدبر و اهميت ويژه آن در قرآن كفايت مي كند.

دکتر صحرایی یک از موضوعات مهم در مبحث تدبر "قرآن را مخاطب خود قرار دادن" دانست و افزود: اين تفكر كه قرآن را تنها افراد خاصي چون مفسرين يا تحصل كرده ها، اعم از حوزوي يا دانشگاهي، مي فهمند، بسيار تفكر مسموم و خطرناكي بايد دانست، چرا كه نتيجه محروم ماندن توده مردم در استفاده از اين منبع فيض الهي و آن اختصاص يافتن اين كتاب هدايت به قشر كوچكي از جامعه خواهد بود.

محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت:فراگیری یکسری مقدمات از جمله آشنایی با زبان و ادبیات عرب؛ پرهیز از مطالعه مروری و تأمل در معانی آیاتی از جمله نکاتی است که باید برای تدبر در قرآن به آن توجه شود.

لازم به ذکر است، این کلاس ها به صورت سلسله ای در دانشگاه صنعتی کرمانشاه و برای دانشجویان برگزار می شود.

