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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

"مارکا" اعلام کرد:

گزارشی از تمدید قرارداد ستاره‌های مسن در فوتبال اروپا/ پیرمردها هرگز نمی‌میرند

گزارشی از تمدید قرارداد ستاره‌های مسن در فوتبال اروپا/ پیرمردها هرگز نمی‌میرند

پس از اینکه "رایان گیگز" قرارداد خود را با منچستریونایتد تمدید کرد، روزنامه مارکا مطلبی تحت عنوان "پیرمردها نمی‌میرند" را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رایان گیگز" در 39 سالگی قرارداد خود را با منچستریونایتد تمدید کرده و "دیوید بکهام" در 37 سالگی برای نخستین بار با پیراهن پاریسن ژرمن به میدان می‌رود.

این از رشد یک موضوع خبر می‌دهد: فوتبال اروپا پر شده از "پیرمردها‌"یی که مقابل وسوسه بازنشستگی مقاومت می‌کنند. این کهنه سربازان که بالای 34، 35 سال سن دارند در بهترین شرایط قرار دارند و در حقیقت اینقدر خوب هستند که در باشگاه هایشان به بازی بپردازند.

بر پایه گزارش مارکا، بازیکنانی مانند "ریو فردیناند"، "خاویر زانتی"، "خوان کارلوس والرون" و "فرانچسکو توتی" مشغول بازی هستند که همگی بی چون و چرا بازیکنان اصلی تیمشان به حساب می‎آیند.

"خوان کوتا"، پزشک سلتاویگو و تیم ملی اسپانیا، در گفتگو با مارکا اظهار داشت: "آنها برای اینکه بتوانند در این سن در چنین سطحی از فوتبال باقی بمانند، مستلزم این بوده که در سنین جوانی مراقبت خوبی از خودشان به عمل آورده باشند. البته عامل وراثت هم نقش دارد اما آنها واقعا سالم زندگی کرده‌اند. شما باید عامل ذهنی و شخصیتی آنها را هم مد نظر قرار بدهید."

یک مورد ویژه به "گنارو گتوسو" باز می‌گردد که به تازگی بازیکن - مربی تیم سیون سوییس شده است.

هرکدام از این پیرمردهای طلایی قصه خودشان را برای گفتن دارند اما بی شک تیم رویایی بالای بازیکنان مسن که ما در این مقاله گرد هم آورده‌ایم می‌تواند بیشتر تیم‌های اروپایی را برای پرداخت پولشان به مشکل بیندازد.

تیم:
براد فریدل (41 - تاتنهام)

خاویر زانتی (39 - اینتر)، دانیل فن بویتن (35 - بایرن)، ریو فردیناند (34 - منچستریونایتد)، لگروتالیه (36 - کاتانیا)

 گنارو گتوسو (35- سیون)، آمبروسینی (35- میلان)، دیوید بکهام (37 - پاریسن ژرمن)، والرون (37 - دپورتیوو)، رایان گیگز (39 - منچستریونایتد)

فرانچسکو توتی (36 - رم)

کد مطلب 2009330

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