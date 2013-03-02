تیم والیبال نشسته نفت گچساران به لیگ دسته یک کشور سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در اصفهان برگزار شد، تیم ذوب آهن موفق شد با نتیجه (3بر1)تیم والیبال نشسته گچساران را شکست دهد.

با این شکست تیم والیبال نشسته نفت و گاز به لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور سقوط کرد.

شکست هندبال بانوان نفت و گاز گچساران در کردستان

تیم هندبال بانوان نفت و گاز گچساران در هفته سیزدهم دور برگشت مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور، مقابل میزبان خود تیم شاهرخ شکوهی کردستان متحمل شکست شد.

در این دیدار که در شهر سنندج برگزار شد، تیم هندبال بانوان شاهرخ شکوهی کردستان موفق شد با نتیجه (28بر 27)تیم هندبال بانوان نفت و گاز گچساران را شکست دهد.

تیم هندبال بانوان گچساران با این شکست با هفت امتیاز در رده ششم مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور قرار گرفت.

بانوان هندبالیست نفت و گاز گچساران در هفته آینده در تهران به مصاف تیم بیمه رازی می روند.

فصل جدید مسابقات فوتسال باشگاههای گچساران آغاز شد

مسابقات فوتسال باشگاههای شهرستان گچساران با حضور شش تیم آغاز شد.

در این مسابقات تیم های زاگرس، الوند، توان گستر، سر آب، اکباتان و ایرانیان به صورت دوره ای در سالن پد خندق شهر گچساران به رقابت می پردازند.

در هفته اول این رقابتها سه دیدار برگزار شد که طی آن تیمهای الوند، توان گستر و اکباتان برابر حریفان خود صاحب برتری شدند.

الوند با نتیجه (2بر1 )تیم زاگرس را شکست داد، توان گستر با نتیجه (6بر1 )از سد تیم سرآب گذشت و دیدار تیمهای اکباتان و ایرانیان با نتیجه (3بر2 )به نفع تیم اکباتان به پایان رسید.

مسابقات قهرمانی شطرنج استان در یاسوج برگزارشد

مسابقات شطرنج گرامیداشت ایام نوروز در یاسوج با شناخت نفرات برتر به پایان رسید.

در این دور از مسابقات که با حضور 34 شطرنج باز از شهرهای یاسوج و گچساران در محل خانه شطرنج شهر یاسوج برگزار شد، در پایان "محمد حسن فلاحت" به مقام اول دست یافت.

"محمد براتی" و "سید صالح احمدی" نیز به مقام دوم وسوم این رقابتها دست یافتند.

این مسابقات زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان بویراحمد برگزار شد.

تیم فوتسال آموزش و پرورش قهرمان مسابقات کارکنان استان شد

تیم فوتسال کارکنان آموزش و پرورش استان به مقام قهرمانی مسابقات فوتسال کارکنان استان دست یافت.

در این دوره از مسابقات که با حضور هفت تیم و به مدت دو روز در یاسوج برگزار شد، در پایان مرحله اول تیمهای دانشگاه علوم پزشکی استان و اموزش و پرورش بهمئی از گروه یک و تیمهای آموزش و پرورش استان و تامین اجتماعی گچساران از گروه دوم راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات شدند.

در این مرحله تیمهای آموزش و پرورش استان و تامین اجتماعی گچساران با غلبه بر تیمهای دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش بهمئی راهی دیدار فینال شدند که در نهایت تیم آموزش و پرورش استان توانست با نتیجه (5بر2) تیم تامین اجتماعی گچساران را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

نونهالان بسکتبالیست یاسوجی مغلوب نورآباد ممسنی شدند

در دیدار یک دوستانه بسکتبال، نونهالان یاسوج مغلوب تیم منتخب نور آباد ممسنی فارس شد.

در این دیدار که در سالن شهید پایدار یاسوج برگزار شد، تیم مینی بسکتبال ممسنی موفق شد با نتیجه 32 بر 18 تیم یاسوج راشکست دهد.