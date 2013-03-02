کارگاه آموزشي حقوق اداري در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر صبح شنبه در این کارگاه اموزشی با اشاره به اهمیت بسیار بالای برگزاری چنین کارگاه‌هایی برای اموزش هر چه بیشتر کارکنان، اظهار داشت: برگزاري اين دوره ها در ارتقای سطح آگاهي هاي کارکنان مجموعه تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

حجت‌الاسلام سيدنورالله موسوي‌نيا با تقدير از حضور رئيس گروه برنامه ريزي، نظارت و حسابرسي سازمان تبليغات اسلامي اضافه کرد: همه کارکنان در سیستم ادارای باید با حضور در این دوره‌های آموزشی با قوانین و حقوق و حدود اداری آشنا شوند.

مهدي فتحعلي رئيس گروه برنامه ريزي، نظارت و حسابرسي سازمان تبليغات اسلامي موارد متعدد موادي از قانون مديريت خدمات کشوري مرتبط با حقوق، شرح وظايف، مرخصي، ماموريت و شرايط فعاليت کارکنان شاغل در دستگاه هاي اجرايي را مورد بررسي قرار داد و همچنين در خصوص فعاليت کميته نظام پيشنهادها و لزوم همکاري بيشتر کارکنان مطالبي را ارائه کرد.

محمد علي رمضاني سرپرست اداره کل امور اداري سازمان تبليغات اسلامي در بخش ديگري از اين کارگاه آموزشي با اشاره به ضرورت مجهز شدن کارکنان تبليغات اسلامي به قوانين مورد نياز در زمينه نحوه فعاليت در اين نهاد، اظهار داشت: کارکنان يک مجموعه در راستاي پاسداشت حقوق خود و مجموعه اي که در آن خدمت مي کنند ملزم به فراگيري و عمل به قوانين هستند و نکاتي پيرامون اجراي دستورالعمل ارزيابي عملکرد آموزش داده شد.

کارگاه آموزشي حقوق اداري به همت معاونت اداري مالي تبليغات اسلامي بوشهر و با حضور رئيس گروه برنامه ريزي، نظارت و حسابرسي سازمان تبليغات اسلامي، سرپرست اداره کل امور اداري، رئيس اداره آموزش و ارزيابي ضمن خدمت، رئيس اداره کارگزيني سازمان تبليغات اسلامي و مديرکل و کارکنان تبليغات اسلامي استان بوشهردر مجتمع فرهنگي شهداي خليج فارس بوشهر برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با شرکت مديران و كارشناسان رسمي پيماني و مدت معين تبليغات اسلامي استان بوشهر در قالب کارگاه آموزشي برگزار شد و در پايان دوره به شركت‌كنندگان گواهينامه شرکت در اين دوره به مدت 12 ساعت اعطا خواهد شد.