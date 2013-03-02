آخرین کارگروه مدیریت بحران استان البرز در سال 91 برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، " چهارمین شورای هماهنگی مدیریت بحران استان" در سال 91 با محوریت " استقبال ایمن از بهار" به ریاست استاندار البرز پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری در کرج تشکیل جلسه داد.

در این نشست تمهیدات لازم برای چهارشنبه پایانی سال و تعطیلات نوروزی، آمادگی راه های استان به عنوان یکی از شریان های مواصلاتی کشور، تامین سوخت لازم از سوی شرکت فراورده های نفتی و مکانهای اسکان مسافران، افزایش تعداد پمپ های بنزین سیار در مسیرهای جاده چالوس، آمادگی جهت بارش های احتمالی در فصل بهار، استقرار تیم های امداد و نجات و فوریت های پزشکی، آمادگی بالگردها به طرح و بررسی گذاشته شد.

سپس هریک از دستگاه های متولی امر گزارشی از عملکرد فعالیت های خود ارائه دادند.