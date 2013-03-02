انتقال مالکیت ورزشگاه آزادی، شیرودی، کشوری و انقلاب از شرکت توسعه به وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌های ورزشی انقلاب، آزادی، شهید کشوری و شهید شیرودی و همچنین پیست‌های اسکی و سوارکاری تهران از جمله مجموعه‌هایی بودند که چگونگی مدیریت و اداره آنها در حوزه اختیارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بود اما از آنجا که این شرکت در پروسه واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است، حوزه مدیریت و اداره این مجموعه‌ها و پیست‌ها هم تغییر می‌کند.

بر این اساس مدیریت و اداره هر چهار مجموعه ورزشی انقلاب، آزادی، شهید کشوری و شهید شیرودی و پیست‌های اسکی و سوارکاری از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گرفته شده و به وزارت ورزش و جوانان واگذار شده است.

در همین راستا امروز شنبه نشستی میان علی ترکاشوند، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با نمایندگان وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود. عبدالرضا ساور و نیکزاد نمایندگان وزارت ورزش و جوانان هستند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که بحث واگذاری‌های فوق نهایی است.