61 درصد مشترکان گاز خراسان جنوبی کم مصرف هستند

حسن افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش 12 درصدی مشترکان گاز طبیعی در استان اظهار داشت: مشترکان گاز طبیعی استان به مرز 116 هزار مشترک رسیده که نسبت به سال گذشته 12 هزار و 877 مشترک افزایش داشته است.

وی گاز مصرفی استان در 10 ماهه نخست را 978 میلیون مترمکعب دانست و گفت: میزان گاز مصرفی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.13 برابر افزایش داشته است.

افزایش 1.03 برابری مصرف گاز در پاییز

افتخاری همچنین افزایش میزان مصرف گاز در روزهای سرد را متذکر شد و بیان داشت: سهم مصرف گاز در سه ماهه پاییز از کل میزان مصرفی گاز در 10 ماهه 279 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 1.03برابر افزایش داشته است.

وی بیان داشت: شهرستان بیرجند به میزان 22.3 میلیون مترمکعب و شهر سه قلعه میزان 0.5 میلیون مترمکعب بیشترین و کمترین مقادیر حجم گاز مصرفی را در دی ماه به خود اختصاص داده اند.

صدور قبض 8 میلیون ریالی در بیرجند

افتخاری بیشترین و کمترین مبالغ صادرشده گاز در استان را در شهر بیرجند به میزان هشت میلیون ریال بیشترین و 12 هزار ریال کمترین دانست.

وی عنوان کرد: 61 درصد مشترکان گاز در استان با مصرف کم، 36 درصد با مصرف متوسط و سه درصد پرمصرف هستند.

افتخاری به دلایل قطع موقت گاز اشاره کرد و گفت: عدم پرداخت به موقع قبوض گازبها منجر به درج اخطار از سوی شرکت گاز و در صورت عدم پرداخت جریان گاز قطع می شود.

وی همچنین تخلف و دستکاری مشترک در وسیله اندازه گیری را از دیگر دلایل قطع گاز دانست و افزود: به تبع به علت وجود عمده مشترکان در بیرجند در این شهرستان قطعی گاز بیشتر بوده است.

افتخاری با اشاره به تلفن گویای شرکت گاز نیز بیان داشت: امسال علی رغم تعداد مشترکان گاز در استان، تماس های تلفنی کاهش داشته و بیشترین موارد مربوط به قطع گاز ناشی از دستکاری رگلاتور و یا برخورد و شکستگی علمک بوده است.

وقوع 6 حادثه گازی در استان

وی اظهار داشت: در سطح استان شش حادثه در سال جاری اتفاق افتاده است که به دلیل نقص فنی و یا نشتی در وسایل گازسوز بوده و به دلیل عدم توجه مشترکان به مسایل ایمنی بوده است.

افتخاری با بیان اینکه در حال حاضر 56 روستا و 12 شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، بیان داشت: گازرسانی به شهرهای ارسک، مود سربیشه و نیز اجرای خطوط انتقال گاز بیرجند به سربیشه و سربیشه- اسدیه- قهستان و گازرسانی به 20 روستا در دست اقدام است.