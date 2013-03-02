به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين مصلحي وزير اطلاعات و عضو شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور در سخناني در همايش «سراسري اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي مركز و استان‌ها» كه صبح امروز در مجمع فرهنگي ورزشي شهيد بهشتي قوه قضائيه برگزار شد گفت: براي اينكه بتوانيم در مباحث نظارتي كار را جلو برده و مديران همراهي لازم را با نظارت داشته باشند، بايد به مسايل مختلف كشور و تهديدات دشمن توجه داشته باشيم.

وي با قابل توجه دانستن بحث تحريم‌ها افزود: دشمن در مبحث تحريم طراحي گسترده‌اي انجام داده است. اين تحريم با تحريم‌هاي گذشته تفاوت‌هاي ماهوي و جدي دارد. در گذشته تحريم‌ها به صورتي بود كه مصوبه اي در شوراي امنيت به نتيجه مي‌رسيد و دولت‌ها مجري اين تصميم بودند. اما امروز سرويس‌هاي اطلاعاتي پيگير اين مسئله هستند. امروز سرويس‌هاي اطلاعاتي در كشورهاي اطراف ايران و حتي جاهايي كه ما كوچكترين تبادلي با آن‌ها نداريم حضور داشته و به سراغ افراد مي روند.

دخالت سرويس‌هاي جاسوسي آمريكا و غرب براي تأثيرگذاري بيشتر تحريم‌ها

وي با اشاره به مثالي درباره دخالت سرويس‌هاي جاسوسي در امر تحريم ايران گفت: مثلا هنگامي كه از ايران براي تبادل با بانكي در كشوري ارتباط برقرار مي شود، به محض اينكه ما از بانك بيرون مي آييم عناصر سيا و ساير سرويس‌هاي اطلاعاتي به مدير آن بانك مراجعه كرده و با تشريح منافع شخصي وي در دنيا تهديد مي كنند كه اگر با ايران همكاري كند از تمام تسهيلات محروم مي شود.

عضو شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور ادامه داد: يكي از نكات مهم و قابل توجه در رويكرد نظارتي اين است كه با توجه به حجم بالاي اقداماتي كه در خصوص مسايل توسعه اي كشور دنبال مي شود بايد مقوله تحريم و اقداماتي كه براي دور زدن آن صورت مي گيرد را مورد توجه قرار دهيم تا مسئولين اجرايي با چالش مواجه نشوند و بتوانند با موفقيت كارها را ادامه دهند. البته در بحث‌هاي تحريم تدابيري انديشيده شده است و با هدايت و رهبري مقام معظم رهبري در دست انجام است.

وي با بيان اينكه معتقدم به رغم همه سختي‌ها و گستره تحريم‌ها باز هم با تحريم‌هاي دوره‌هاي گذشته تفاوت جدي داريم، گفت: در دوران دفاع مقدس با حجم زياد تحريم‌ها مواجه بوده و حتي كشتي‌هاي ما مورد هدف قرار مي دادند. بنابراين هنوز به آنجا نرسيديم اما در تدابيري كه در زمينه نظارتي صورت مي گيرد بايد به بحث تحريم‌ها توجه داشته باشيم.

لزوم اتخاذ تدابير مناسب براي رسانه‌اي كردن موضوعات چالش‌برانگيز

مصلحي با بيان اين كه رويكرد پيشگيرانه بايد بر رويكرد اقدامي تقدم داشته باشد، گفت: به رغم تلاشي كه در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي انجام شد در اين رويكرد هنوز نتوانستيم موفق عمل كنيم. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه در نظارت گاهي با چالش‌ها و مسايل جدي روبرو مي شويم كه اعلان و رسانه اي كردن آن ضربه‌هاي بزرگي به نظام مي زند. اين مسئله ممكن است يك روح ياس و نااميدي را در كشور ايجاد كند. مثلا در رسانه اي شدن پرونده سه هزار ميلياردي بايد توجه مي شد كه چقدر جامعه و كشور پذيرش چنين مقولاتي را داشت. بنابراين يكي از مباحث شوراي دستگاه‌هاي نظارتي، نظارت و و بحث ديگر نحوه برخورد با آن است. يكي از مباحث جدي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي اين است كه با تدبير نحوه برخورد را كنترل كرده و هزينه‌هاي برخي كيس‌ها را كم كند. بايد تلاش ما اين باشد كه رويكرد پيشگيرانه بر رويكرد اقدامي مقدم باشد كه در اين زمينه اقداماتي در دست اجرا است ولي تا حد مطلوب هنوز فاصله وجود دارد.

وزير اطلاعات با تاكيد بر توجه و بررسي عملكرد شوراي دستگاه‌هاي نظارتي گفت: بايد وضعيت و عملكرد شوراي دستگاه‌هاي نظارتي را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهيم. بايد مشخص شود كه در انعكاس تكاليف عام و شفاف سازي و استفاده از بدنه مردمي در مقوله نظارت چه مقدار عمل كرده ايم و چه مقدار توانسته ايم يك ارتباط تنگاتنگ و نزديك مردمي در بحث تكاليف عام را به نتيجه برسانيم.

ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها از ميزان اجراي فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با فساد

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با مردم آذربايجان و ابراز گلايه ايشان از عملكرد دستگاه‌ها در خصوص مبارزه با فساد خاطرنشان كرد: در رابطه با بحث فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري بايد ارزيابي شود كه قوا چه عملكردي داشته اند. روي تك تك بندهاي اين فرمان كار كارشناسي صورت گرفته بود، اما بايد ديد كه چه مقدار اين فرمان اجرايي شده است.

وزير اطلاعات با اشاره به چالش ارز گفت: در بحث ارز هنگامي كه براي مقابله با اخلالگران اقدام كرديم بحث اين بود كه قوه قضائيه چه كار مي كند. پاسخ اين بود كه جريمه مي شوند و آزاد مي شوند. برخي از كساني كه با آنان برخورد شد از ضعف قانوني استفاده كرده و ادعاي دريافت جريمه داشتند. بالاخره با تدبير دستگاه قضايي اين مسئله را پشت سر گذاشتيم. اما آيا قابل قبول است كه در اين وضعيت ما هنوز راجع به مباحث حقوقي و قانوني مقابله با اخلالگران وضعيت اقتصادي با مشكل مواجه باشيم؟! يكي از وظايف شوراي دستگاه‌هاي نظارتي است كه راهكارهاي تحقق فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در مبارزه با فساد را تبيين و اجرايي كنيم.

راه‌اندازي پورتال ارزي براي مبارزه با اخلالگران اقتصادي

مصلحي با اشاره به اقدامات وزارت اطلاعات گفت: با توجه به بحران‌هاي ارزي طي يك سال اخير، وزارت اطلاعات تلاش كرد تا سامانه كنترلي مورد نياز را در دستگاه‌هاي اجرايي كشور ايجاد كند. رويكرد اصلي اين سامانه پيشگيري از تخلف بود. اولين و مهم ترين سامانه اي كه در سال جاري به بهره برداري رسيد پرتال ارزي كشور است. در اين سامانه كه در بانك مركزي راه اندازي شد تمام مراحل واردات قانوني كشور از طريق اين سامانه انجام مي شود كه امكان بروز برخي تخلفات از بين مي رود. يكي از تخلفات رايج جعل ثبت سفارش بود كه در مباحث ارزي و واردات به اين موضوع باز مي گشت كه با اين سامانه از اين معضل جلوگيري شده است. متاسفانه در بسياري از موارد جاعليت موفق به دريافت ارز و حتي واردات هم شدند. اين در حالي بود كه وزارت صنعت و تجارت مجوزي براي فرد جاعل صادر نكرده بود. تخلف ديگر رايج دريافت ارز و عدم ورود كالا به كشور بود. در اين مقوله نمي توان آمار دقيقي ارائه كرد اما خسارت‌هاي زيادي به كشور وارد شده است. در مرحله سوم پرتال مذكور اين مشكل نيز حل شده است و بخش اعظم مدارك مورد نياز ورود كالا به كشور به صورت الكترونيك در اين پرتال ثبت شده و نظارت لازم صورت مي گيرد.

وزير اطلاعات با بيان اينكه يكي از مشكلات جدي ما اين است كه صادر كنندگان ما ارزي كه از صادرات به دست مي آورند به كشور وارد نمي كنند، گفت: اين موضوع چالش‌هاي بزرگي در كشور ايجاد كرده است. اين افراد متخلف دپوي ارز را خارج از كشور دارند.

شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور و انتخابات پيش‌رو

وي با اشاره به برگزاري انتخابات در سال 92گفت: در مقوله انتخابات آنچه محور ما بايد باشد گفتمان امام و رهبري است كه بايد شعار خصوصا دستگاه‌هاي نظارتي قرار بگيرد. اين گفتمان را بايد دقت داشت كه در دولت نهم و دهم موفقيت‌هاي قابل توجه داشته‌ايم. دولت‌هاي نهم و دهم بر اساس اين گفتمان شكل گرفت. در اين گفتمان افرادي همقدم بوده اند و چند قدمي با آن آمده اند. همه نتوانستند با آن بيايند و راه را ادامه دهند. اما نكته مهم و قابل توجه اين است كه اين گفتمان توانسته در كشور موفقيت‌هاي بزرگي به دست بياورد. نبايد به خاطر سوء تدبير، بد تدبيري‌ها، بد اخلاقي‌ها و ندانم كاري‌هاي برخي افراد اجازه دهيم اين گفتمان زير سوال رفته و با اين گفتمان مقابله شود. جريان فتنه با پشتيباني‌هاي مالي از بيرون و داخل تلاش دارند با اين گفتمان مقابله كنند. تاكيد من اين است كه ما بايد در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي با توجه به اينكه در سال 92 دو انتخابات بزرگ در پيش داريم به اين موضوع توجه داشته باشيم. بحث شوراها در رابطه با مسايل نظارتي و مسايل اقتصادي و احتمال سوء استفاده‌ها و رانت‌هايي كه در اين زمينه استفاده مي شود براي اين انتخابات‌ها حساب ويژه اي در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي باز كنيم و با توجه به اينكه ممكن است برخي دستگاه‌هاي دولتي به دنبال آن باشند كه سوء استفاده‌هايي داشته باشند، با طرحي در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي با آن‌ها مقابله كرده و بر سلامت دستگاه‌ها نظارت كنيم.