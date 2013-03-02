افزایش 10 درصدی ظرفیت اسکان نوروزی فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشيد سياري با اعلام اينكه براي30 تا 40 درصد ظرفيت اسكان نوروزي فرهنگيان ثبت نام اينترنتي انجام مي شود ، اظهار كرد: در صورتي كه فرهنگيان، به هر دليل موفق به ثبت نام اينترنتي نشوند، مي توانند در هنگام مراجعه به صورتي حضوري ثبت نام كنند.

وي با بيان اينكه پذيرش فرهنگيان از 28 اسفندماه آغاز و تا 12 فروردين ماه ادامه خواهد داشت، تصريح كرد: براي اسكان نوروزي فرهنگيان، امسال 10 درصد افزايش ظرفيت صورت گرفته است.

سياري با اعلام اينكه پيش بيني مي شود اسكان نوروزي امسال با توجه به افزايش هزينه هاي سفر، با استقبال بيشتري از سوي فرهنگيان مواجه شود، ادامه داد: اسكان فرهنگيان در نوروز 91 با حدود 10 ميليون نفر روز در قالب 870 هزار خانوار و 4 ميليون نفر انجام شد و پيش بيني مي شود، اين آمار در نوروز 92 رشد داشته باشد.

مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه در نوروز 91 بيش از 10 هزار آموزشگاه و مدرسه در طرح اسكان نوروزي فرهنگيان مورد استفاده قرار گرفتند، افزود: در نوروز 91 حدود 95 هزار كلاس درس پذيراي فرهنگيان در سراسر كشور بود و 20 هزار نفر از عوامل ستادي و اجرايي نيز در اين طرح مشغول خدمت و فعاليت بودند.

وي با بيان اينكه كلاسها براي اسكان فرهنگيان به 4 دسته ويژه، سطح الف، ب و ج تقسيم مي شوند، تصريح كرد: كلاسهاي ويژه داراي تختخواب، تلويزيون و يخچال هستند و عموما شامل مراكز تربيت معلم و اردوگاهها مي شوند.

سياري اضافه كرد: مدارس گروه الف، داراي اتاقهاي مجهز به فرش، پتو، بالش، وسايل خنك‌ كننده و گرمازا، يخچال و تلويزيون، مدارس گروه ب، داراي اتاقهايي مجهز به فرش، پتو، بالش، وسايل خنك‌ كننده و گرمازا و مدارس گروه ج، داراي اتاقهايي مجهز به فرش يا موكت و حتي الامكان پتو بوده و در آنها يخچال و اجاق گاز و تلويزيون به صورت مشترك مورد استفاده قرار مي گيرد.