مجتبي ثابتي مسئول بسيج دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر؛ از مناظره سيد نظامالدين موسوي مديرعامل خبرگزاري فارس و محمد جواد حقشناس عضو شوراي مرکزي اعتماد ملي با موضوع " رابطه با آمريکا با کدام اصول؟" خبرداد.
وي خاطرنشان کرد: اين مناظره فردا يکشنبه، 13 اسفند از ساعت 13 الي 15 در سالن شهيد مطهري دانشگاه تربيت مدرس برگزار ميشود.
سيدنظامالدين موسوي و محمدجواد حقشناس با موضوع "رابطه با آمريکا با کدام اصول؟" در دانشگاه تربيت مدرس مناظره ميکنند.
مجتبي ثابتي مسئول بسيج دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر؛ از مناظره سيد نظامالدين موسوي مديرعامل خبرگزاري فارس و محمد جواد حقشناس عضو شوراي مرکزي اعتماد ملي با موضوع " رابطه با آمريکا با کدام اصول؟" خبرداد.
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