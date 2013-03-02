میزبانی از مسافران نوروزی قم باید با رویکرد مذهبی و فرهنگی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی در جلسه ستاد برگزاری جشنواره صدای بهار قم که با حضور مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها و نهادهای مذهبی و فرهنگی استان برگزار شد، گفت: شأن و جایگاه ویژه قم به عنوان یک شهر مذهبی و پایگاه دینی اقتضا می‌کند مقوله گردشگری در این استان متمایز از سایر نقاط کشور باشد.

وی با تاکید بر لزوم اهتمام جدی به انجام برنامه‌های مذهبی و فرهنگی فاخر برای زائران ورودی به استان اظهار داشت: تهیه و عرضه بسته‌های فرهنگی مناسب و آراستگی محیط شهری مطابق با فضای معنوی حرم کریمه اهل بیت(س) باید در اولویت برنامه‌های نوروزی امسال قرار گیرد.

ورود روزانه 2 هزار گردشگر خارجی به قم

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه نیز در این جلسه اولویت اول توسعه شهر قم را موضوع گردشگری و زیارت آن برشمرد و گفت: هم‌اکنون حدود 2 هزار گردشگر خارجی که اغلب آنها عراقی هستند بصورت روزانه وارد استان قم می‌شوند و این تعداد با بهره‌برداری از فرودگاه قم بطور چشمگیری افزایش می یابد.

حمید مکارم شیرازی افزود: وضعیت مناسب فرهنگی و تبلیغی استان قم برای میزبانی از گردشگران بویژه گردشگران خارجی در صدور انقلاب اسلامی به سایر نقاط جهان تاثیر بسزایی دارد و همگان باید برای رسیدن به این مقصود تلاش کنند.

در پایان این جلسه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی استان برنامه‌های ویژه دستگاه متبوع خود را برای ایام نوروز و همچنین بزرگداشت دهه فاطمیه در آن ایام اعلام کردند.

