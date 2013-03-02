اقدامات خوبی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کشور صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح شنبه در آیین افتتاح مرکز اقامتی درمان اجباری کرمان گفت: چناچنه فردی که دچار اعتیاد است موفق به ترک این عادت شود جامعه با آغوش باز وی را می پذیرد.

وزیر کشور اعتیاد را بلای خانمان سوز دانست و افزود: جوانان ما باید هوشیار باشد که در دامی که دشمنان پهن کرده اند گرفتار نشوند.

وی در ادامه با اشاره به حمایت از معتادین برای ترک اعتیاد گفت: در این مسیر این افراد را تنها نگذاشته و در راستای حل مشکلات آنها گام برمی داریم.

محمد نجار تصریح کرد: اینکه فرد معتاد به این نتیجه برسد که باید مواد مخدر را کنار گذاشته و تصمیم به ترک بگیرد بسیار حائز اهمیت است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با مواد مخدر و ایجاد مراکز ترک اعتیاد اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: سعی می شود در زمینه ایجاد اشتغال برای افرادی که ترک اعتیاد کرده اند بررسی ها و اقدامات لازم را انجام دهیم.

