۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

محمدنجار:

اقدامات خوبی در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کشور صورت گرفته است

کرمان - خبرگزاری مهر: وزیر کشور اقدامت صورت گرفته در زمینه مبارزه به مواد مخدر در کشور را مناسب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح شنبه در آیین افتتاح مرکز اقامتی درمان اجباری کرمان گفت: چناچنه فردی که دچار اعتیاد است موفق به ترک این عادت شود جامعه با آغوش باز وی را می پذیرد.

وزیر کشور اعتیاد را بلای خانمان سوز دانست و افزود: جوانان ما باید هوشیار باشد که در دامی که دشمنان پهن کرده اند گرفتار نشوند.

وی در ادامه با اشاره به حمایت از معتادین برای ترک اعتیاد گفت: در این مسیر این افراد را تنها نگذاشته و در راستای حل مشکلات آنها گام برمی داریم.

محمد نجار تصریح کرد: اینکه فرد معتاد به این نتیجه برسد که باید مواد مخدر را کنار گذاشته و تصمیم به ترک بگیرد بسیار حائز اهمیت است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در زمینه مبارزه با مواد مخدر و ایجاد مراکز ترک اعتیاد اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: سعی می شود در زمینه ایجاد اشتغال برای افرادی که ترک اعتیاد کرده اند بررسی ها و اقدامات لازم را انجام دهیم.
 

