پايان دور پنجم ليگ شطرنج خراسان شمالي/ تداوم صدرنشيني شركت آذرسنج

سهراب هنریار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دور پنجم، چهارمین دوره لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی عصر جمعه به میزبانی هیئت شطرنج بجنورد و در محل سالن این هیئت با انجام شش دیدار پیگری شد.

وی اظهار داشت: در اين هفته تيم صدرنشين شركت آذرسنج برابر تيم رده دومي پارت سیستم بجنورد با نتيجه 2.5 بر 1.5 به برتري رسيد و با 14.5 امتياز جايگاه خود را در صدر جدول مستحكم كرد.

هنريار افزود: همچنين در ديگر ديدار شركت گاز رده سومي به مصاف كارخانه سيمان بجنورد رفت كه اين ديدار با تساوي دو بر دو خاتمه يافت و با اين تساوي شركت گاز با 13 امتياز به رده دوم جدول صعود كرد.

وي بيان كرد: همچنين در ديگر ديدارها نيز تيم زنده ياد سرهنگ بافكر با نتيجه سه بر يك از سد تيم شرکت آتیه سازان بجنورد گذشت و مرکز زبان کارن نيز با همين نتيجه بانك سپه را مغلوب كرد.

هنرياراضافه كرد: علاوه بر اين، در اين هفته پتروشيمي خراسان برابر مركز ارتوپد فني حكيم با حساب سه بر يك مغلوب شد و ديدار بين تيم هاي نيروگاه گازي شيروان و هيئت شطرنج شهرستان فاروج نيز به دليل عدم حضور تيم شيرواني با نتيجه چهار بر صفر به نفع فاروج لحاظ شد.

اين مسئول يادآور شد: در اين هفته تيم شطرنج نوجوانان شيروان استراحت داشت.

هنريار در ادامه اظهار داشت: بر اين اساس تا پايان دور پنجم ليگ شطرنج مردان خراسان شمالي تيم شركت آذرسنج با 14.5 امتياز در صدر جدول قرار دارد، شرکت گاز خراسان شمالی با 13 امتياز در رده دوم ايستاده و پارت سیستم بجنورد نيز با 13 امتياز و به دليل پهن شكني كمتر نسبت به شركت گاز در رده سوم جاي گرفته است.

دبیر هیئت شطرنج بجنورد و مسئول اجرایی لیگ شطرنج خراسان شمالی تصريح كرد: در این دوره از لیگ شطرنج مردان استان 52 شطرنج باز در قالب 13 تیم از شهرستان های مختلف استان، در هفت دور سویسی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتداي شروع چهارمین دوره لیگ شطرنج مردان خراسان شمالی 14 تیم پارت سیستم، هیئت شطرنج فاروج، مركز ارتوپد فني حكيم، مرکز زبان کارن، شرکت آذرسنج، شرکت گاز خراسان شمالی، هیئت شطرنج مانه و سملقان، شرکت آتیه سازان بجنورد، نوجوانان شیروان، پتروشیمی خراسان، نیروگاه گازی شیروان، بانک سپه، کارخانه سیمان بجنورد و تیم زنده یاد سرهنگ بافکر در اين رقابت ها حضور داشتند اما تيم هيئت شطرنج مانه و سملقان از دور سوم كناره گيري كرد و مسابقات با 13 تيم باقي مانده تا دور هفتم پيگيري مي شود.