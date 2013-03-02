دکتر حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه هایی که در دستور کار دانشگاه شهید چمران اهواز قرار دارد راه اندازی دانشگاه مجازی است.

وی هدف از راه اندازی این دانشگاه را فراگير شدن آموزش عالي عنوان کرد وافزود: برنامه دانشگاه برای پذیرش دانشجو در این دانشگاه، پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی است و در اين شيوه آموزشي بار بيشتري بر عهده دانشجو قرار مي‌گيرد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز درباره زمان راه اندازی دانشگاه مجازی شهید چمران اهواز گفت: چون هنوز تجهیزات لازم برای راه اندازی این دانشگاه تهیه نشده و و ضعیت ارز مشخص نیست نمی توان زمان دقیق راه اندازی آن را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: ولی راه اندازی دانشگاه مجازی در دستور کاری دانشگاه قرار دارد که بعد از تکمیل شدن تجهیزات لازم راه اندازی خواهد شد.