آرش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تصریح کرد: روستاهای استان البرز آماده پذیرایی از گردشگران از تمامی نقاط کشور است.

مدیر کل امور روستایی استانداری البرز افزود: هر ساله استان البرز شاهد ورود گردشگران بسیاری به این روستاها است که تمهیدات لازم در راستای رفاه گردشگران اندیشه شده است.

بهادری اظهار داشت: تمامی تلاش این نهاد برای مهیا کردن هر چه بهتر زیرساخت ها در جهت پذیرایی بهتر از مسافران و گردشگران است.

وی در خصوص مقاوم سازی واحدهای مسکن روستاییان استان گفت: بودجه مناسبی برای ایمن سازی و مقاوم سازی مسکن های روستایی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل امور روستایی استانداری البر با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای بالا بردن آگاهی مردم، افزود: در تمام دهیاری ها کلاس ها و آموزش های با موضوع ایمن‌سازی برگزار شده است.