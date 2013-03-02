  1. استانها
  2. البرز
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

بهادری:

زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از گردشگران نوروزی در روستاهای استان البرز مهیا شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل امور روستایی استانداری البرز گفت: زیرساخت ها و تمهیدات لازم برای پذیرایی بهتر از مسافران و گردشگران در روستاهای استان مهیا شده است.

آرش بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، تصریح کرد: روستاهای استان البرز آماده پذیرایی از گردشگران از تمامی نقاط کشور است.

مدیر کل امور روستایی استانداری البرز افزود: هر ساله استان البرز شاهد ورود گردشگران بسیاری به این روستاها است که تمهیدات لازم در راستای رفاه گردشگران اندیشه شده است.

بهادری اظهار داشت: تمامی تلاش این نهاد برای مهیا کردن هر چه بهتر زیرساخت ها در جهت پذیرایی بهتر از مسافران و گردشگران است.

وی در خصوص مقاوم سازی واحدهای مسکن روستاییان استان گفت:  بودجه مناسبی برای ایمن سازی و مقاوم سازی مسکن های روستایی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل امور روستایی استانداری البر با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای بالا بردن آگاهی مردم، افزود: در تمام دهیاری ها کلاس ها و آموزش های با موضوع ایمن‌سازی برگزار شده است.

کد مطلب 2009386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها