به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عیسی راستگو صبح شنبه در نشست هماهنگی برگزاری نخستين کنگره بزرگداشت علامه مجتهد اهرمي معروف به آيت الله سيد مرتضي علم الهدي اهرمي اظهار داشت: برگزاری باشکوه این کنگره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همه باید برای برگزاری باشکوه این کنگره تلاش بیشتری انجام دهیم.
وی ادامه داد: سيد مرتضي علم الهدي اهرمي از رهبران قيام مشروطه در جنوب کشور است و معرفي اين عالم نستوه به عنوان رهبر قيام مشروطه در جنوب کشور و رهبر قيام ديني دليران تنگستان در مبارزه با استعمار و استبداد و ساير مفاخر، علما و مبارزان تنگستان ازمهم ترين اهداف بر گزاري اين کنگره است.
امام جمعه اهرم تصریح کرد: ستاد برگزاري کنگره سيد مرتضي علمالهدي شامل کميتههاي علمي، فرهنگي، هنري، اطلاعرساني و مالي تشکيل شده و هر يک از اين کميته ها وظيفه و برنامههاي خاصي را دنبال ميکنند.
وی ادامه داد: در حاشيه اين کنگره از کتاب قرآن رمزدار سيد مرتضي علمالهدي رونمايي و تصاويري از علما، مفاخر و مبارزان تنگستان در مبارزه با استعمار پير انگليس به نمايش گذاشته ميشود.
سرپرست اداره تبليغات اسلامي تنگستان نیز در این نشست بر برگزالری هر چه باشکوهتر این کنگره تاکید کرد و اظهار داشت: بزرگداشت علمای دینی و شناساندن این مفاخر دینی یکی از برنامههایی است که با جدیت دنبال شود تا مردم با تاریخچه دینی این دیار هر چه بیشتر آشنا شوند.
حجت الاسلام آيت اندرزيان اضافه کرد: علمای دینی نقشی بسیار مهم در قیامهای مردمی جنب کشور داشتهاند و مبارزان با حمایت و همراهی علمای دینی موفق شدند در مقابله با استعمار و استبداد به پیروزی برسند.
لازم به ذکر است، کنگره آيتالله سيد مرتضي علمالهدي اهرمي با حضور فرهيختگان، نخبگان و مسئولان کشوري و استاني، اواخر اسفند 91 در شهر اهرم برگزار ميشود.
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