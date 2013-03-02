تحول در کاروان های راهیان نور چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یعقوب سلیمانی صبح شنبه در نوزدهمین جلسه قرارگاه مرکزی راهیان نور کشور در سالن جلسات هتل زاگرس ایلام اظهار داشت: مسئول اصلی راهیان نور در کشور بسیج و سپاه است.
وی بیان داشت: در سال جاری تحولات عظیمی در کاوانهای راهیان نور به وجود آمده است.
این مسئول بیان داشت: تاکنون 207 هزار نفر در امور راهیان نور در کشور ساماندهی شده است و طی سال جاری تاکنون چهار میلیون نفر از مناطق عملیاتی بازدید کرده اند.
سلیمانی عنوان کرد: بیش از دو میلیون نفر از مناطق عملیاتی استان خوزستان بازدید کرده اند.
وی ادامه داد: در مناطق عملیاتی کشور بیش از 15 نمایشگاه دایر شده است و 15 هزار راوی جنگ در قالب کاروانهای راهیان نور ساماندهی شده است.
وی عنوان کرد: 16 هزار خادم در قالب کاروانهای راهیان نور نیز ساماندهی شده است.
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