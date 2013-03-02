دست فروشان کرج ساماندهی می شوند

حمید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود یک ماه پیش نامه نگاری با شهرداری و شورای اسلامی شهری کرج مبنی بر ساماندهی دست فروشان در آستانه سال نو و ماه پایانی سال داشتیم و خوشبتانه امروز جلسه ای با مسئولان شهر در این خصوص برپا شد.

وی ادامه داد: در این جلسه پیشنهاد شد تا دست فروشان را به مکانی هایی در شمال، جنوب، شرق و غرب شهر منتقل کرده تا به صورت یکپارچه به کار خود در ساعاتی معین بپردازند.

رئیس مجامع امور صنفی استان البرز گفت: متاسفانه دست فروشان نیز از قشر ضعیف جامعه هستند اما حضور بی رویه آنان در خیابان ها علاوه بر ایجاد معضل، فروشندگی کسبه و اختلال در رفت آمد شهروندان در روزهای پایانی سال را موجب می شود.

کریمی در ادامه به برپایی بازارچه های بهاره اشاره کرد و گفت: این بازارچه های در شاهین ویلا، شیخ آباد، فردیس، مهرشهر و منظریه کرج برپا شده اند که هر یک دارای 100 تا 550 غرفه عرضه محصولات و اقلام مورد نیاز شب عید هستند.

وی با بیان اینکه فردا نیز نمایشگاهی در پارک عقیق افتتاح خواهد شد، افزود: 25 اتحادیه به صورت مستقیم برای برپایی این نمایشگاه ها فعال هستند.

رئیس مجامع امور صنفی استان البرز در پایان با اشاره به نقش موثر مردم در تنظیم بازار از کسبه شهر درخواست کرد در این روزها با توجه به اوضاع اقتصادی بیشتر با مردم مدارا کنند زیرا همبستگی موجب خواهد شد این روند هرچه زودتر به پایان برسد.