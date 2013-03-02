200 كيلو ماهی فاسد در بازار گناباد كشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا قدرتي صبح شنبه در محل دامپزشكي شهرستان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در بازدید کارشناس نظارت دامپزشکی شهرستان از فروشگاههای عرضه مواد خام دامی سطح شهر گناباد مقدار 210 کیلوگرم ماهی فاسد کشف و ضبط شد.

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد برخي از موارد تشخیص ماهی سالم از فاسد را عنوان كرد و گفت: ماهیهایی که تازه هستند تقریبا بوی مطبوعی دارند و اگر از آبهای شیرین صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می دهند، ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دارد که بیشتر اوقات بوی آمونیاک و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی می دهد.

قدرتي افزود: بدن ماهیهای تازه قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات هستند ولی بدن ماهیهای فاسد اگر با انگشتان فشاری روی بدن ماهی وارد می شود کاملا ایجاد فرو رفتگی می کند و ترشحات بدن ماهی زیاد و حالت چسبندگی دارد.

وي گفت: ماهیهای تازه چشم علاوه بر این که شفاف درخشان است، حالت کاملا محدب دارد در صورتیکه در ماهیهای فاسد چشم ماهی تیره و کدر است و کره چشم بطور کامل در حفره چشم فرو رفته است.

رئیس شبکه دامپزشکی گناباد افزود: در ماهیهای تازه آبشش ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن هستند ولی در ماهیهای فاسد آبششها مرطوب نبوده و رنگی خاکستری دارند.

قدرتي از همه همشهريان خواست هنگام مراجعه جهت خرید فرآورده های خام دامی مانند گوشت قرمز وسفید یا ماهی حتما به برچسبهای سلامت فرآورده دقت کافی داشته باشند.

وي افزود: در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک به فساد یا همچنین گوشت قرمز بدون مهر دامپزشکی، مرغ بدون بسته بندی و برچسب مراتب را سریعا به واحد بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.