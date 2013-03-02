توجه به مسائل روان شناختی دوران رشد از اهمیت بالایی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جعفری صبح امروز شنبه در کارگاه آموزشی "غربالگری تکامل کودکان" در محل سرسرای اجتماعات بیمارستان طالقانی آبادان گفت: توجه نکردن به مسائل روان شناختی دوران رشد در مراحل بعدی تاثیرات منفی بر جای می گذارد.



وی از بررسی شیوه های نوین غربالگری و اسکرین تکامل کودکان به عنوان هدف اصلی برپایی این کارگاه آموزشی یاد کرد. همچنین موضوع پایش و غربالگری اختلالات تکاملی باید مورد توجه قرار گیرد.



معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: این مسئله سبب می شود تا با تشخیص و مداخله به موقع از اختلالات جلوگیری کنیم.



وی تلاش برای ارتقای سلامت کودکان را امری بسیار مهم و ضروری خواند و گفت: در عین حال باید سعی شود تا با تشخیص سریع به موقع و مناسب کودکانی که روند تکاملی غیر طبیعی دارند و انجام کارهای لازم از ادامه این روند در جهت جلوگیری از تاثیرگذاری منفی بر مراحل بعدی رشد جلوگیری کرد.



در کارگاه آموزشی "غربالگری تکامل کودکان" 82 پزشک و پرستار حضور داشتند.



شهرستانهای خرمشهر، آبادان، شادگان، ماهشهر و هندیجان زیر مجموعه حوزه خدمات بهداشتی دانشکده علوم پزشکی آبادان در جنوب خوزستان هستند.





