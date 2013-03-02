500 هزار اصله نهال درختان بومی و جنگلی در همدان توزیع می شود

محمد رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال در سطح 500هکتار آمادگی افزایش سطح درخت کاری در همدان وجود دارد که 200هکتار آن در بخش زراعت چوب است.

وی با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی امسال با شعار "منابع طبیعی سرمایه ملی" از 15 اسفند آغاز می شود، هدف از برگزاری این هفته را اشاعه و توسعه و ترویج فرهنگ درختکاری و احترام به طبیعت عنوان کرد.

همتی با بیان اینکه یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع سرانه فضای سبز و جنگل است، اظهار کرد: حفظ منابع جنگلی و پوشش گیاهی و اهتمام در توسعه آن از جمله اهداف اساسی و اجتناب ناپذیر و از وظایف اصلی دولت و مردم به شمار می رود.

وی گفت: سرانه جنگل در استان همدان200 متر به ازای هر نفر است که برای دست یابی به سرانه جهانی، وسعت جنگلهای ایران باید به 42 میلیون هکتار افزایش یابد.

وی ادامه داد: دست یابی به این امر در گرو برنامه های بلند مدت و مشارکت آحاد مردم و مدیریت صحیح منابع طبیعی بوده و در حال حاضر به دلیل خشکسالی پیاپی و استفاده بیش از حد ازمنابع موجود منابع آبی و سفره های زیر زمینی به محدوده بحرانی و خط قرمز نزدیک می شود.

محمد رضا همتی افزود: سطح کل منابع طبیعی استان همدان 905 هزار هکتار بوده که شامل 822 هزار هکتار مرتع، 42 هزار هکتار جنگل طبیعی و دست کاشت و 42 هزار هکتار شوره زار است.

وی به اقدامات انجام شده در بخش جنگلکاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 500هزار اصله نهال تهیه و تولید شده است.

وی با بیان اینکه در مسیر جاده ملایر به اراک 10 هکتار نهالکاری انجام شده است، عنوان کرد: 104 هکتار نگهداری و قرق جنگل احیا شده و 20هکتار نیز غنی سازی جنگل های طبیعی با بذر و نهال انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان با اشاره به اینکه مطالعات در حوزه منابع طبیعی به دو قسمت اجمالی و تفضیلی تقسیم می شود، عنوان کرد: طرح های مطالعاتی شامل یک میلیون هکتار مطالعات اجمالی و 550هزار هکتار مطالعات تفضیلی بوده که آماده اجرا است.

وی ادامه داد: 250هزار هکتار عملیات آبخیزداری اجرا شده که شامل عملیات بیولوژیکی و مکانیکی بوده که در سطح 873هکتار انجام شده است.

همتی با بیان اینکه اقدامات و فعالیتهای منابع طبیعی تلفیقی است، افزود: نهال کاری، قرق، تقویت پوشش گیاهی و جلوگیری از رسوبات و مطالعه در حوزه آبخیزداری از وظایف منابع طبیعی است.

وی در ادامه به برنامه های هفته منابع طبیعی اشاره کرد و عنوان داشت: جشن درختکاری با همکاری صدا و سیما و شرکت سیاحتی علیصدر در تپه عباس آباد 14 اسفند ماه با حضور مسئولین و مردم برگزار می شود.

همتی اضافه کرد: نواخته شدن زنگ طبیعت و برگزاری مراسم کاشت نهال با میزبانی سپاه و دانشگاه ملایر و گردهمایی مسئولین انتظامی و قضات از دیگر برنامه های این هفته است.