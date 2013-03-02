آغاز طرح مطلع مهر برای زوجهای تهرانی از 14 اسفند

زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: طرح مطلع مهر از این هفته در استان تهران برای زوجین شاغلی که پنج سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد، اجرا می شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستگاه ها به دلیل تخصیص نیافتن بودجه موفق به برگزاری این دوره ها برای زوجین نشده است، افزود: در استان تهران، شهرداری، استانداری و فرمانداری ها برای اجرایی شدن این طرح پیش قدم شده و قرار است از این هفته دوره های آموزشی مطلع مهر را برای زوجین برگزار کنند.

سجادی تصریح کرد: زوج های کارمند شهرداری، استانداری و یا فرمانداری آموزش های روانشناسی، پزشکی، احکام و اخلاق را در 24 ساعت به صورت آموزش ضمن خدمت می بینند.

هفته آینده طرح «مطلع مهر» دراستان تهران برای زوجین شاغلی که پنج سال اول زندگی مشترک خود را سپری می‌کنند، برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بانک اساتید مشاوره در سراسر کشور آماده شده است، درباره میزان اثربخشی این کلاس ها در کاهش آمار طلاق گفت: قطعاً این دوره ها می تواند در کاهش آمار طلاق نقش مهمی داشته باشد. همچنین در نظرسنجی های تعریف شده در این طرح، از زوجین پس از گذشت سه ماه از برگزاری دوره ها، نظرسنجی می شود تا بتوان این موضوع را مورد ارزیابی قرار داد.

به گفته سجادی، دوره های طرح مطلع مهر از 14 اسفند ماه در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در استان تهران برگزار می شود.