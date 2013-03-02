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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مهاجرت پرستاران زن/ پرستار مرد نداریم

مهاجرت پرستاران زن/ پرستار مرد نداریم

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکی از دلایل مهاجرت پرستاران زن به خارج از کشو را بالا بودن آمار فارغ التحصیلان پرستاری در بین خانمها عنوان کرد.

شهلا میرگلو بیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه پذیرش دانشجوی پرستاری بر اساس نیاز جامعه انجام نمی شود. به همین دلیل، بیکاری افراد فارغ التحصیل پیش می آید. در حالی که کمبودهایی نیز در مراکز درمانی کشور داریم.

وی با عنوان این مطلب که بیشترین کمبود پرستار در بیمارستانها مربوط به پرستاران مرد است، افزود: با وضعیتی که در مراکز درمانی مشاهده می کنیم، می توان گفت که پرستار مرد نداریم.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نبود پرستار مرد را یکی از مشکلات بیمارستانها و مراکز درمانی کشور دانست و گفت: به نظر می رسد این نیاز سنجی می بایست توسط وزارت بهداشت انجام شود تا دچار این قبیل مشکلات نشویم.

میرگلو بیات در عین حال از بالا بودن فارغ التحصیلان پرستاری زن در کشور خبر داد و افزود: این افراد وقتی بعد از فارغ التحصیلی، بازار کار برای اشتغال در حرفه خود نمی بینند، به ناچار یا مهاجرت می کنند و یا اینکه در شغلی غیر از حرفه خودشان مشغول می شوند.

کد مطلب 2009401

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