توسعه باغات و انرژی های نو در طارم در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم در سفر دوروزه به منطقه طارم سفلی چند پروژه عمرانی، فرهنگی، خدمات شهری و زيربنايی را در اين منطقه كلنگ زنی و افتتاح كرد.



استاندار قزوین در این سفر ابتدا كتابخانه عمومی شهر سيردان را افتتاح كرد.



برای ساخت اين كتابخانه اعتباری بالغ بر700 ميليون ريال هزينه شده است.



استاندار قزوين همچنین ساختمان جديد شهرداری و ايستگاه آتش‌نشانی شهر سيردان را افتتاح كرد.



برای افتتاح اين پروژه دو ميليارد و400 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.



عجم همچنين گلنگ احداث ساختمان جديد پاسگاه انتظامی شهر سيردان را به زمين زد.



ساختمان جديد پاسگاه اين شهر در مدت يكسال احداث خواهد شد.



کلنگ احداث ناحيه صنعتی طارم در سفر استاندار قزوین به این منطقه توسط احمد عجم به زمين زده شد.



اين ناحيه صنعتي در زمينی به مساحت 30 هكتار احداث خواهد شد كه همزمان با گلنگ زني عمليات اجرايي اين پروژه نيز آغاز شد.



برای اجرا و آماده‌سازی اين ناحيه صنعتی 10 ميليارد ريال اعتبار مورد نیاز است كه در فاز نخست دو ميليارد و500 ميليون ريال اعتبار به آن اختصاص داده شده است.



عجم همچنين كارگاه قالي بافي منطقه كوهگير را افتتاح كرد و از روند عمليات اجرايي احداث تعاوني دهياران روستاي اوركن كرد نيز بازديد کرد.



وي در ادامه سفر به منطقه طارم‌سفلی از روند گازرسانی به اين منطقه نيز بازديد كرد و دستور لازم را به منظور تسريع در اجرای اين پروژه صادر کرد.



باغات زیتون در طارم توسعه می یابد



استاندار قزوین در جمع مردم سیردان از توابع بخش طارم سفلی نیز گفت: سند آمايش استان توسعه بخش طارم حول سه محور توسعه باغات، استفاده از معادن و بهره مندی از انرژی های نو پيش بينی شده است.



عجم تصریح کرد: توجه مسئولان به مناطق كمتر توسعه و تلاش آنها به منظور توسعه اين مناطق متأثر از منويات مقام معظم رهبری و تأكيد رياست جمهور است که با طراحی سفرهای استانی هیئت دولت در مناطق مختلف، دسترسی مردم به مسئولان بسيار سهل و آسان شده است.



وی از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با شناخت درست و صحيح مشكلات موجود برای حل آنها اقدامی اساسی کنند.



عجم با اشاره به توسعه منطقه طارم سفلی در بخش كشاورزی و صنعتی اظهارداشت: ناحيه صنعتی طارم سفلي که كلنگ آغاز عملیات اجرایی آن به زمین زده شد تحول ارزنده ای را در اين بخش از نظر سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال محقق خواهد کرد.



این مسئول رفع مشكلات مردم را اصلي ترين اولويت دولتمردان دانست و تصريح كرد: خدمتگزاری به مردم را شأن و عزت خود می دانيم و در اين مسير از یهچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

