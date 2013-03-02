به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، سامانه آموزش مجازي سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع با حضور رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا، ر‌ئيس‌ سازمان عقيدتي سياسي وز‌ارت دفاع، رئيس دفتر سياستگزاري و امور راهبري حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح، معاونين آموزش و تربيت سازمان‌هاي عقيدتي سياسي، روساي ادارات عقيدتي سياسي وزارت دفاع و جمعي از مديران ارشد وزارت دفاع رونمايي شد.

حجت‌الاسلام غلامرضا صفايي رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا در مراسم افتتاح اين سامانه در ارتباطي‌ مجازي با دانش‌پژوهان مركز آموزش الغدير قم، اصفهان و دانشگاه مالك اشتر كه به طور همزمان با محل رونمايي سامانه در ارتباط بودند طي سخناني با اشاره به هجمه‌هاي سنگين دشمنان عليه نظام اسلامي اظهار داشت: استكبار جهاني امروز با توطئه‌هاي گوناگون در پي ايجاد انحراف در بنيان خانواده‌هاست لذا ‌مجهز شدن به سلاح روز به ويژه فناوري‌ها‌ي نوين روز وظيفه هر ايراني مسلماني است.

وي با بيان اينكه دشمنان همواره در جهت باطل در حال حركتند و ايران اسلامي در مسير حق به سمت رشد و پيشرفت روزافزون ‌حركت مي‌كند، تاكيد كرد: چون انقلاب اسلامي در راه حق گام برمي‌دارد خداوند انشاالله نصرت و ياري‌اش را نصيبمان خواهد كرد بنابراين بايد در جهت شناسايي توطئه‌هاي دشمنان و خنثي‌سازي آن اقدام كنيم.

رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا خطاب به خواهران دانش‌پژوه در مركز الغدير قم كه به طور همزما‌ن شنونده سخنان وي بودند با اشاره به تبليغات منفي و دروغين دشمن عليه جایگاه زن در ايران اسلامي افزود: دنيا بداند اين تبليغاتي كه عليه زنان در غرب و دنياي استكبار مي‌شود دروغين است و راه به جايي نخواهد برد چرا كه زنان در ايران اسلامي داراي عزت و احترامي ويژه هستند و در تمام زمينه‌ها مشاركت جدي دارند و به جز جهاد كه براي آنان واجب نيست در ‌تمام زمينه‌ها با آزادي كامل‌ در حال فعاليت‌هاي اجتماعي هستند.

صفايي در ادامه با اشاره تبليغات دشمنان عليه حجاب و محدويت زنان در ايران به مسلمان شدن يك زن اروپايي اشاره كرد و گفت: از اين خانم سئوال مي‌شود چرا به دين اسلام گرويده‌اي و مسلمان شده‌اي كه وي در پاسخ به اين سئوال مي‌گويد من با تحقيق كامل مسلمان شدم چرا ‌‌كه دين اسلام براي هدايت انسان‌ها آمده ‌و ظرفيت‌هاي بسيار فراواني دارد‌ و دين مبين اسلام براي همه زواياي زندگي حد و مرزي قائل است ‌‌‌لذا هيچ ديني را بهتر از دين اسلام نديدم.

رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا در بخش ديگري از سخنان خود به راه‌اندازي سامانه آموزش مجازي در وزارت دفاع اشاره كرد و ضمن تقدير از مسئولان سازمان عقيدتي سياسي وزارت دفاع گفت: تا جايي كه مي‌توانيم بايد در خصوص مسائل آموزشي به سلاح روز مجهز شويم چرا كه دنيا به اين سمت در حال حركت است.

وی با بيان اينكه اين سامانه بايد در تمام نيروهاي مسلح الگو باشد، خاطرنشان كرد: آموزش مجازي در كنار آموزش حضوري ايده بسيار جالبي است كه مي‌تواند تكميل كننده آموزش‌ها باشد بنابراين بايد ضمن اينكه آموزش حضوري با قوت هر چه تمام‌تر اجرا مي‌شود از اين سامانه جهت ارتقاي بصيرت كاركنان استفاده شود.

رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا با بيان اينكه هيچ آموزشي نمي‌تواند جايگزين آموزش حضوري باشد، خاطرنشان كرد: بسياري از علما و روحانيون قم و فرماندهان از جمله شهيد صياد شيرازي هنگام بازگشت از مناطق عملياتي‌ دفاع مقدس جهت شركت در كلاس‌هاي حضرت آيت‌الله مرحوم آقامجتبي تهراني به تهران سفر مي‌كردند كه اين اهميت كلاس‌هاي حضوري و بهره بردن از فيض درك اساتيد را مي‌رساند لذا از مسئولان مي‌خواهم ‌آموزش‌هاي حضوري را با قوت بيشتري به پيش ببرند.