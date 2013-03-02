دو ميليارد ريال به ورزشگاه بانوان نهاوند اختصاص يافت

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات ساخت مجتمع ورزشی بانوان نهاوند كه امكانات متنوعي در آن پيش بيني شده 60 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

سنایی گفت: در سال جاري بودجه پيش بيني شده براي مجتمع ورزشی بانوان نهاوند 9 ميليارد ريال است كه متأسفانه به دليل مشكلات بودجه در كشور تنها 15درصد این بودجه به این مجتمع تخصيص یافته است.

وی افزود: باتوجه به مشکلات بودجه در سال آینده هیچ پروژه ورزشی در شهرستان اجرایی نخواهد شد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شهرستان نهاوند در رشته های مختلف ورزشی حرف های زیادی برای گفتن دارد و بعنوان قطب دوم استان همدان محسوب می شود.

مهدی سنایی با اشاره به وجود بیش از 50 رشته ورزشی آقایان و 35 رشته ورزشی بانوان در شهرستان نهاوند گفت: برای موفقیت و پیشرفت ورزش نهاوند باید زیر ساخت ها و مراکز ورزشی افزایش و تقویت شوند.

سنایی گفت: برای حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزش نهاوند با همکاری خیرین و سرمایه داران شهرستان نهاوند صندوق حمایت از ورزشکاران ایجاد می شود.

وی گفت: در سال اینده پارک ویژه بانوان در شهر نهاوند احداث می شود.