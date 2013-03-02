رعایت اصل بی طرفی در برگزاری انتخابات ایران ملموس است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضائی در همایش فصلی ناظرین شورای نگهبان شهرستان دهگلان اظهار داشت: ملت ایران همیشه ثابت کرده اند که پای انقلاب، مقدسات و ارزش های نظام اسلامی ایستاده اند.

وی حضور مردم در راهپیمائی یوم الله 22 بهمن را نشان از شکست ناپذیری آنان دانست و افزود: استمرار این حضور را با توجه به اعمال تحریم های اقتصادی، بزرگترین پاسخ به استکبار جهانی است.

فرماندار دهگلان بیان کرد: افزایش 20 درصدی مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور گسترده در راهپیمائی یوم الله 22 بهمن آزمونی بود که مردم ملت ایران ثابت کردند که پیرو رهبری هستند و در دفاع از میهن اسلامی خویش کوتاهی نمی کنند.

رضائی یادآور شد: در حقیقت همین ملت قهرمان در انتخابات سال 92 با مشارکت حداکثری بار دیگر ثابت می کنند پای عزت و سربلندی این نظام اسلامی ایستاده و در این راستا کوتاهی نخواهند کرد.

وی رعایت اصل بی‌طرفی در برگزاری انتخابات از سوی متولیان و مجریان انتخابات با رعایت اصل امانتداری و حفاظت از آرای مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی را وظیفه شرعی و امری قانونی دانست.

تحقق 90 درصدی تعهدات مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان دهگلان

فرماندار دهگلان تحقق 90 درصدی تعهدات مجمع خیرین این شهرستان را نشان از عزم جدی خیرین در امر مدرسه سازی در دهگلان دانست.

رضائی در مراسم افتتاح دبستان چهار کلاسه‌ خیر مدرسه ساز در قورچای شهرستان دهگلان و در جمع خیرین مدرسه ساز از ساخت 320 مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز در سطح استان خبرداد.

وی اظهار داشت: در شهرستان دهگلان تاکنون 11 مدرسه در روستاهای گردمیران علیا، کروندان، کرگ آباد، طهماسب قلی، نبی آباد، سیس، کاکه جوب و یک مدرسه 12 کلاسه در شهر دهگلان با 42 کلاس درس به همت خیرین احداث شده و در اختیار دانش آموزان مناطق شهری و روستایی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هم اکنون دو پروژه دیگر در قالب 16 کلاس درس از تعهدات خیرین مدرسه ساز در سطح شهرستان دهگلان در حال اجرا است که این پروژه ها شامل مدرسه 12کلاسه شهر دهگلان و مدرسه پنج کلاسه روستای هلیزآباد است که همگی آنها با خیرخواهی خیرین بومی در حال اجرا هستند.

آموزشگاه افتتاح شده که براساس وصیت مرحومه "شریفه حسین پناهی" و توسط پدر و بردار وی بنا شده، با هزینه ای بالغ بر 108 میلیون و 528 هزار تومان احداث شده و شامل 227 مترمربع زیربنا با چهار کلاس درس است که با افتتاح آن مشکل تراکم بالای دانش آموز در مدرسه های همجوار مرتفع می شود.