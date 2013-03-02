به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدي‌نژاد صبح امروز شنبه در مراسم افتتاح شبكه‌هاي تلويزيوني تماشا و سلامت با اشاره به اينكه بعنوان يك فرد اجرايي مي‌دانم كه راه اندازي يك شبكه و توليد محتوا و مديريت چنين مجموعه عظيمي نيازمند زحمات و تلاش‌هاي مخلصانه است، گفت: صميمانه از تمامي كاركنان صدا و سيما به ويژه از شخص جناب مهندس ضرغامي كه بخش عمده اي از اين دستاوردهاي ارزشمند محصول زحمات آنان است، تشكر مي‌كنم.



رييس‌جمهور با بيان اينكه شبكه‌ها و توليدات صدا و سيما در سالهاي اخير گسترش بسيار وسيع و ارزشمندي پيدا كرده است، گفت: امروز تنوع شبكه‌ها و تنوع توليدات كاملا مشهود است و دو شبكه تماشا و سلامت نيز در نوع خود شبكه‌هاي مهمي محسوب مي‌شود.



احمدي‌نژاد با اشاره به اهميت رسانه در زندگي مردم، گفت: امروز رسانه در زندگي مردم بطور عام، مانند هواست و اگر يك لحظه هوا به جسم نرسد همه چيز دچار اخلال و اشكال مي‌شود و يك لحظه قطع رسانه يا نبود رسانه همه زندگي را دچار اخلال و اختلال مي‌كند. رسانه امروز مثل اكسيژن در زندگي مردم نقش دارد و هر چه جلوتر مي‌رويم نقش آن عميق تر، گسترده تر و پيچيده تر مي‌شود.



رييس‌جمهور رسانه را داراي دو وجه كاملا مشخص دانست و گفت: يك وجه رسانه، اطلاع رساني است و اطلاع رساني عنصر ثابت كار رسانه محسوب مي‌شود و وجه دوم رسانه نيز فرهنگ، هنر، زيبايي و نيازهاي روحي انسان است.



وی خاطر نشان كرد: از منظر انقلاب اسلامي جايگاه و نقش رسانه ملي بي بديل و منحصر به فرد است و كار در اين رسانه نيز منحصر به فرد مي‌باشد و علت اصلي آن اين است كه رسانه حامل يك پيام متعالي در برابر پيامهاي گوناگوني است كه در فضاي عمومي منتشر مي‌شود و چه بسا اگر حامل چنين پيامي نبوديد، كارتان به پيچيدگي و سختي امروز نبود.



احمدي‌نژاد اظهار داشت: امروز ملت ايران، بعد از 10 هزار سال از عمر انسان و ارسال رسل و تبيين عدالت و انسانيت و سعادت، يك بار ديگر وارد ميدان شده و پرچم پيام و دعوت انبياء‌ الهي را برافراشته است و امروز دعوت‌‌كننده به توحيد و عدالت و كمال انسان و سعادت انسان و راه انبياء الهي هستيم.



وي تصريح كرد: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران بايد جلوه اتمّ مأموريت و مسئوليت و آيينه تمام نماي رسالت الهي و تاريخي ملت ايران باشد.



رييس‌جمهور تأكيد كرد: اطلاع‌رساني‌هاي ما بايد بسيار عميق، دقيق و به طور كامل مورد اعتماد مخاطب باشد؛ بويژه صدا و سيما كه رسانه‌اي مكتبي است.



احمدي‌نژاد افزود: براي مثال در مورد آمار بيكاري كه در تمام دنيا و در كشور ما هم هست امروز شاخص هايي براي اندازه گيري وجود دارد كه نرخ بيكاري را بر اساس آن اعلام مي‌كنند.



وي با ذكر مثالي در خصوص اهميت عنصر اعتماد در اطلاع‌رساني اظهار داشت: به‌طور مثال مركز آمار با استفاده از برخي شاخصها نرخ بيكاري را 12 درصد و بانك مركزي 11 درصد اعلام مي‌كند. رسانه وارد جزئيات مي‌شود كه چگونگي اين آمارهاي بدست آمده را اطلاع رساني كند زيرا عده اي به اين آمارهاي ايراد و اشكال مي‌گيرند و بايد اطلاع رساني كنيم.



احمدي‌نژاد افزود: مثلاً بر اساس برخي شاخص‌ها دو ساعت كار در هفته، كار محسوب مي‌شود و مي‌توان اينگونه اطلاع‌رساني كرد كه اين آمارها بر اساس دوساعت کار در هفته ايجاد شده است و از آن عبور كنيم.



وي اضافه كرد: اما اگر اطلاع رساني دقيق باشد بايد منظور از دو ساعت كار در هفته را بررسي كرد؛ زيرا اين دو ساعت مخصوص يك كارگر يا كارمند ساده نيست، بلكه به فرض يك جراح برجسته يا چشم پزشك حاذق در دو ساعت دو عمل پيچيده را انجام مي‌دهد؛ پس اين يك شغل محسوب مي‌شود.



رييس‌جمهور با طرح اين سوال كه اگر اطلاع رساني كامل انجام نشود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ اضافه كرد: در چنين صورتي، هر كس تحليلي مي‌كند و نظام آماري كشور زير سؤال مي‌رود و اعتماد مردم از آمارهاي ارايه شده رسمي سلب مي‌شود و پشت سر آن مسايل و اتفاقات فراواني خواهد افتاد.



رييس‌جمهور در ادامه سخنانش در مراسم افتتاح شبكه‌هاي تماشا و سلامت، تأكيد كرد: بايد به مرجع اطلاع رساني در دنيا تبديل شويم و به جايي برسيم كه وقتي خبري را شبكه‌هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي اعلام كردند هيچ كس در صحت و درستي آن ترديد نكند.



احمدي‌نژاد افزود: در دنيا معيارهايي براي خبر تعيين مي‌شود ولي بايد اين معيارها در كشور ما متفاوت باشد. اگر خدايي ناكرده ده خبر غير دقيق منتشر شد، اعتماد به اطلاع رساني تضعيف شده و اين خسارت غير قابل جبران است در چنين صورتي اين طور نيست كه ديگران، دست روي دست بگذارند و نگاه كنند، بلكه خلايي كه پيدا شده را بلا فاصله پر كرده و در اين كار لحظه اي درنگ نمي شود.



وي تصريح كرد: اصل در اطلاع رساني توجه به منافع و امنيت ملي است، حوادث زيادي در جهان و كشور خودمان اتفاق مي‌افتد، كه به طور معمول اخبار و انتشار آن گزينش ‌شده و همه خبرها منتشر نمي شود و اين گزينش بايد بر معيارهاي درست تامين كننده امنيت ملي و آرمانهاي انقلاب باشد.



رييس‌جمهور گفت: به همان اندازه كه اطلاع رساني بايد انگيزاننده باشد بايد آرامش بخش و وحدت آفرين براي كار و تلاش بيشتر باشد.



احمدي نژاد با تأكيد بر اينكه اطلاع رساني بايد درسطح كلان آرماني و ملي هدايت شود، اظهار داشت: صدا و سيما نماد يك ملت و يك مكتب است، كشورهاي ديگر هم شبكه ملي دارند ولي نوعا در اختيار گروه خاصي است اما صدا و سيماي ما رسانه جمهوري اسلامي است.



وي افزود: صدا و سيما با ارگان، يك حزب، يك سايت و يك وبلاگ متفاوت است و جايگاه صدا و سيما فراتر از اين موضوعات است.



رييس‌جمهور در ادامه سخنان خود، بخش فرهنگي و انسان سازي كه بُعد دوم مسئوليت رسانه ملي است را مورد تأكيد قرار داد و گفت: در برنامه‌هاي توليدي و آموزشي به لحاظ محتوايي، كيفي و مبنايي فعاليت‌هاي ما با ديگران متفاوت است.



احمدي‌نژاد خاطر نشان كرد: اصولاً حكومت آرماني و آرمان‌هاي ما در جامعه اي فرصت استقرار پيدا مي‌كند كه آن جامعه متعالي و رشد يافته بوده و جامعه‌اي عالم، كمال يافته، مطلع و فكور باشد.



رييس‌جمهور گفت: رسانه‌ها در دنياي امروز به دنبال پر كردن چشم و گوش‌ها حتي به صورت لحظه اي هستند بنابراين هر چه اطلاع مردم پراكنده تر و سطحي تر باشد به نفع اربابان حاكم بر جهان است، اما جمهوري اسلامي در نقطه مقابل اين جريان بوده و به دنبال انسانهاي عميق، بزرگ و با كرامت است و انسان تحقير شده متعلق به ما نيست.



رييس جمهور گفت: انسان بايد بسيار با كرامت، شمرده شود و اصولاً در كارهاي فرهنگي، محوركار انسان است، تكريم انسان،‌ تعالي انسان، تعميق انديشه‌ها و باورهاي انسان، مستلزم پافشاري بر عدالت، آزادي، توحيد و عبوديت است.



احمدي‌نژاد گفت: تمام اين دنيا و مسئوليت‌ها، تنها يك بستر كوتاه و فرصتي براي انسان است و كسي كه اينها را جدي بگيرد، باخته است، بايد خودمان را، انسان بودنمان را و خدايي شدنمان را جدي بگيريم.



رييس‌جمهور با بيان اينكه بايد فضاي جامعه را خدايي، الهي و معنوي بسازيم، گفت: اين موضوع نيازمند تأمل، تدبر و ژرف انديشي است.



وي صدا و سيما را بزرگترين دانشگاه خواند و گفت: دانشگاه بسيار مهم و جاي انسان سازي است ولي هر دانشگاهي سالي هزار تا دو هزار دانشجو مي‌پذيرد ولي صدا و سيما صدها ميليون مخاطب دارد و در آينده بايد مخاطب ميلياردي داشته باشد.



رييس جمهور در ادامه اظهارات خود خاطر نشان كرد: دانشگاهي بزرگ تر از صدا و سيما نداريم لذا بايد كارهاي دقيق، عميق و مكتبي در اين دانشگاه انجام شود.



رييس جمهور افزود: تمام انديشمندان درجه يك بايد پشتوانه صدا و سيما باشند و فارغ از حوادث لحظه اي كار كنند و افكار مردم را از سطح بازار روز بالاتر ببرند، همان موضوعي كه شيطان دائم درحال تخطئه آن است كه البته كار بسيار سختي است.



احمدي‌نژاد افزود: صدا و سيما بايد خودش را مبنا قرار دهد و هم اكنون با توجه به محدوديت ها و امكاناتي كه دارد يك تنه ايستاده و تمام نيازهاي جامعه را جوابگوست.



رييس جمهور راه اندازي شبكه هاي تماشا، آي فيلم، بازار و شبكه هاي ديگر رسانه ملي را بسيار مطلوب بيان كرد و گفت: به‌رغم تمامي اقدامات انجام شده، هنوز كار تمام نشده است و اين رسانه بايد با توليد برنامه هاي متعدد، مخاطب را جذب و نشاط را در جامعه ايجاد كرده و به سلايق مختلف جامعه جوابگو باشد. دكتر احمدي‌نژاد افزود: فعاليت هاي رسانه ملي در شرايطي انجام مي شود كه هر گروه و دسته اي براي خود قالبي درست كرده و موضوعات جامعه را از ديدگاه قالب خود مي بيند كه اين كار رسانه ملي را بسيار سخت كرده است.



رييس جمهور تاكيد كرد: هم اكنون 20 شبكه ملي و 33 شبكه استاني، 55 شبكه برون مرزي و 60 شبكه راديويي برون مرزي در اين رسانه فعاليت دارند كه مديريت آنها از لحاظ كمي بسيار سخت و دشوار است چه برسد از لحاظ كيفي و البته به رغم تمامي شرايط دشوار، مسئولان رسانه ملي تاكنون مسائل را به خوبي اداره كرده اند.



احمدي‌نژاد به تفسيري از اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و خطاب به مسئولين صدا و سيما گفت: در اصل 44، بنگاه‌های بزرگ به مردم واگذار شد، اما زیر نظر دولت و الان نیز می‌توان شبکه‌های کابلی راه‌اندازی کرد تا گروه‌هایی بتوانند سریال‌هایی را که مورد تایید صداوسیما است پخش کنند و مقداری از بار سبک شود و صداسیما متمرکز بر کارهای تحلیلی‌تر شود.



رييس جمهور خاطر نشان كرد: دشمنان و نظام سلطه در شرايط كنوني در فكر مديريت جهان است و همه فيلم ها و سريال هايي كه توليد مي كند براي اشاعه فرهنگ و سياست خود بر دنياست، البته حرف هايي نيز از طريق رسانه هاي بيگانه اعلام مي شود كه نه تنها براي ملت ايران بلكه براي ساير ملل جهان نيز خوشايند نيست.



احمدي‌نژاد اضافه كرد: در اين شرايط ما بايد الگويي داشته باشيم كه همه آن را بپذيرند و به آن توجه داشته باشند.



رييس جمهور گفت: ما بايد پيام جهاني داشته باشيم كه همه انسان ها بپذيرند و متعالي تر هم باشد، اگر نداشته باشيم و يا متعالي تر نباشد، ترديدي نكنيد كه نتيجه اين هماورد شكست است.



وي گفت: توان اصلي صدا و سيما بايد معطوف و متمركز بر تبيين و انتشار پيام متعالي و جهاني به ملت‌ها باشد و اين نيازمند آن است كه ابعاد گوناگون آن را تعريف و تبيين كنيم و بايد در قالب خبر، گزارش، سريال، نقد و انتقاد گنجانده شود.



وي گفت: شبكه هاي بزرگ در جهان هر كدام حامل يك تئوري و ادبيات ويژه هستند كه آنها را تحكيم مي‌كند.



رييس جمهور افزود: بايد از توان حوزه و دانشگاه براي انجام كار خود استفاده كنيد و اينها شدني است.



احمدي نژاد گفت: بايد مغز متفكر و اتاق فرماندهي فرهنگي بسيار چابك، به روز و عميق باشد چرا كه حجم وسيعي از اقدامات اجرايي بر دوش مديريت سازمان وجود دارد.



رييس‌جمهور اضافه كرد: بخش فني و تجهيزات رسانه بايد به روز باشد و بايد تمام امكانات توليد را داشته باشيم، چرا كه امكانات پخش به اندازه توليد اهميت دارد اگر بهترين محتوا را توليد كنيم اما توزيع نكنيم به درد نمي خورد.



رييس جمهور ضمن قدرداني از رئيس و كاركنان رسانه ملي گفت: اميدوارم با انديشه، كلام و هنر شما، پيام حقيقي انقلاب در همه جهان منتشر شود.



احمدي‌نژاد با اشاره به محدوديت‌هايي كه غربي‌ها براي شبكه‌هاي ماهواره‌اي كشورمان ايجاد كرده اند، اظهار داشت: آنها شكست خورده هستند و در حوزه رسانه، كسي با ايجاد مانع موفق نمي شود.



وي با بيان اينكه در حوزه رسانه هر كس به لحاظ محتوايي و كيفي در رده هاي بالا بايستد برنده است گفت: در حوزه فرهنگ، منع نمي‌تواند راهبرد باشد و اصل توليد محتواي بالا و انتشار درست اخبار است.



رييس جمهور در ادامه با تاكيد بر فراهم شدن شرايط پخش برنامه‌هاي شبكه‌هاي تلويزيوني ايران ازطريق ماهواره براي خارج از كشور گفت: اگر غربي‌ها به ما امكانات ندهند بايد خودمان بسازيم.



احمدي نژاد گفت: اين داستان تمام شدني نيست، تا روزي كه حقيقت انساني احيا و توحيد و عدالت بر همه عالم حاكم نشود اين راه ادامه دارد.



وي افزود: طبيعي است شياطين همه توان خود را بسيج مي كنند تا مانع از انتشار پيام ملت ايران شوند اما مطمئن هستم كه شما بر همه مشكلات غلبه خواهيد كرد.