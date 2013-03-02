کمیته امداد ارزشمندترین نهاد انقلابی است

بایرامعلی اصلانی امروز شنبه در دیدار کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) بناب با امام جمعه بناب با ارائه گزارشی ازعملکرد یکساله این کمیته گفت: هم اکنون 6 هزار و 670 نفر مددجو درقالب 3 هزار و 200 خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) بناب قراردارند و ازاین تعداد 800 نفر دانش آموز، 350 نفر دانشجو و 220 نفر یتیم بی سرپرست توسط این کمیته حمایت می شوند.

به گفته وی ازابتدای امسال تاکنون بیش از 820 میلیون ریال بصورت موردی برای نیازمندان مساعدت نقدی شده و 140 میلیون ریال هم برای اجاره و تعمیرات مسکن مددجویان تحت پوشش پرداخت شده است.

اصلانی درخصوص ارائه خدمات فرهنگی به مددجویان نیزگفت: هم اکنون 80 نفر نخبه فرهنگی درکانون فرهنگی و هنری ولایت فعالیت می کنند و امسال 5 رتبه برتر استانی دررشته های قرآن و احکام درسطح استان توسط این افراد کسب شده است.

به گفته اصلانی امسال بیش از 410 میلیون ریال برای امورات فرهنگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد بناب هزینه شده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) بناب درادامه سخنان خود از تأمین و اهدای 120 سرویس جهیزیه برای نوعروسان نیازمند تحت پوشش درطول سال جاری خبرداد و گفت: 14 نوعروس نیازمند دیگر هم درانتظار مساعدت خیرین برای تأمین جهیزیه هستند.

وی افزود: درطول یازده ماه گذشته در زمینه اشتغالزایی و خودکفایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) بناب برای 317 خانواده بیش از 15 میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی و برای 437 خانواده بیش از 2 میلیارد و 370 میلیون ریال تسهیلات کارگشایی پرداخت شده است.

اصلانی تصریح کرد: هم اکنون 12 هزار و 648 صندوق صدقات کوچک و بزرگ در سطح شهرستان وجود دارد که ازابتدای امسال تاکنون یک میلیارد و 720 میلیون ریال کمک های مردمی ازآنها حاصل شده است.

درادامه این دیدار که درآستانه 14 اسفند ماه روز احسان و نیکوکاری برگزار شد؛ امام جمعه بناب طی سخنانی از کمیته امداد بعنوان حساسترین و ارزشمندترین نهاد انقلابی یادکرد و گفت: موقعیت و جایگاه کارکنان این نهاد بسیار حساس بوده و باید در اموال بیت المال و نیازمندان محروم که امانت الهی در نزد آنها هستند، دقت بیشتری شود.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی کارکنان کمیته امداد را مصداق کامل امانتداری توصیف کرد و گفت: مسئولیت این قشر خدمتگزار سنگین و در عین حال دارای اجر معنوی و پاداش اخروی بالاست.

وی تأکید کرد: کارکنان مجموعه کمیته امداد باید دردین و ایمان و اخلاص سرآمد دیگران باشند چون در غیر اینصورت با مشکل مواجه می شوند.