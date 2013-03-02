لزوم حمایت از طرح های کوچک اشتغالزا در کردستان/ 400 شغل در کامیاران ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی باغبانیان با تشریح رئوس برنامه های شورای هماهنگی ادارات تابعه تعاون، كار و رفاه اجتماعی از تصویب صندوق اعتباری، تعاونی مسكن، برگزاری دوره های 15 ساعته مكانیك خودرو ویژه فرزندان كارمندان به صورت رایگان و تاسیس دانشگاه جامع علمی كاربردی خبرداد.

وی برگزاری بخشی از جلسات در شهرستان ها، شناسایی افراد كارآفرین، تعیین اولویت های مشاغل خانگی و اشتغالزا، اجرای طرح های آموزشی، تهیه نشریه مشترك بین اعضاء، امكان سنجی برای ایجاد دانشگاه جامع علمی كاربردی، تهیه برنامه عملیاتی سال 1392 و تهیه امكانات ورزشی و رفاهی را از دستور كار شورا در سال 1392عنوان کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: با ادغام چندین وزارتخانه در حال حاضر 11 دستگاه تحت نظارت این اداره کل بوده که به منظور ارتقاء سطح کار نیازمند تعامل و همسویی بیشتر هستیم.

وی از پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی قرض الحسنه به افراد آموزش دیده توسط بانک توسعه تعاون و صندوق مهر امام رضا (ع) خبرداد و ادامه داد: با این وام ها می توان به چشم انداز مورد نظر دست یافت.

باغبانیان خواستار بیمه کارکنان و افراد شاغل در تعاونی ها و کارگاه های تولیدی شد تا اثرات مثبت آن بتواند موجب رضایت افراد و رعایت حقوق شهروندی شود.

وی در خصوص انتقال جلسات از مرکز به شهرستان ها نیز بیان کرد: این تصمیم در راستای شناسایی مشکلات تعاونی ها، کارگاه ها و مراکز تولیدی از نزدیک و ارائه خروجی خوب برای آن شهرستان گرفته شده است.

ارتقا کیفیت خدمات و ارائه خدمات براساس نیاز به مردم مهمترین وظیفه مسئولان است

فرماندار شهرستان کامیاران گفت: امروز مهمترین تاکید ما ارتقا کیفیت خدمات و ارائه خدمات براساس نیاز مردم است.

علی عسکر روحانی در ادامه این جلسه داشت: در حال حاضرحجم اصلی کار در شهرستان ها متمرکز بوده و باید سهمیه استخدام ها بیشتر به حوزه های شهرستانی تعلق و تمرکز زدایی صورت گیرد و به جای استخدام های جدید در ادارات ستادی از تجربه نیروهای قدیمی در این مراکز بهره برد.

وی افزود: تاکنون در راستای اشتغال و تولید در کامیاران به 304 طرح توسعه کشاورزی بیش از 70 میلیارد ریال و به 185 طرح مشاغل خانگی نزدیک به هشت میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که زمینه اشتغال بیش از 400 نفر را فراهم می کند و همچنین از سهم چهار هزار و 80 نفری اشتغال سه هزار و 13 نفر در سامانه رصد ثبت شده است.

فرماندار کامیاران یادآور شد: دستگاه های متولی آموزش در شهرستان به ارتقاء و تنوع دوره های آموزشی نیازمند بوده و اظهار امیدواری کرد با تغییر در این فرایندها بتوان در ادامه اقدامات مثبت صورت گرفته تلاش بیشتری کرد.

روحانی با اشاره به وجود 51 هزار و 192 نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی (اصلی و تبعی) در شهرستان خواستار راه اندازی مرکز درمانی تامین اجتماعی در کامیاران شد.

آموزش های مهارتی در كاهش بیكاری و افزایش اشتغال پایدار موثر است

مدیر كل سازمان فنی و حرفه ای كردستان نیز با اشاره به اهمیت و تاثیر آموزش های مهارتی در كاهش بیكاری و افزایش اشتغال پایدار و مطلوب بر افزایش و ارتقاء مهارت افراد جویای كار و شاغلین تاكید كرد.

سید جمیل احمدی گفت: در گذشته تنها 9 مركز آموزش فنی و حرفه ای دارای چارت تشكیلاتی بودند كه خوشبختانه در سال 1391 تعداد هفت مركز دیگر از مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان دارای چارت تشكیلاتی شدند كه مركز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شهرستان كامیاران هم خود جز این مراكز است.

وی همچنین با بیان اهمیت آموزش روستاییان با توجه به نیازها و خواسته های آنان گفت: براساس نیازسنجی انجام شده تاكنون 300 هزار ساعت آموزش روستایی و بیش از 400 هزار ساعت آموزش مهارتی دولتی انجام شده است.

مدیر كل فنی و حرفه ای كردستان در بخشی دیگر از سخنان خود به مراكز آموزش خصوصی اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر در سطح استان تعداد 90 آموزشگاه خصوصی و سه مرکز جوار دانشگاهی مشغول آموزش و ارتقاء مهارت شهروندان، فارغ التحصیلان و دانشجویان هستند.

پرداخت مستمری به 23 هزار مددجوی بهزیستی

مدیر کل بهزیستی استان کردستان نیز گفت: از 53 هزار مددجوی این سازمان 23 هزار نفر به طور مستقیم مستمری دریافت می کنند.

سید صباح قریشی از آمادگی لازم برای واگذاری مرکز نگهداری بیماران روانی با یارانه خبرداد و اظهار داشت: اگر کسی تمایل به این کار خیرخواهانه داشته باشد امکان همکاری با وی وجود دارد.