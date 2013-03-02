فیلمبرداری "اصلا جور نمیاد" از نیمه راه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "اصلا جور نمیاد"به كارگردانی مهیار عبدالملکی و تهیهکنندگی ابوالفضل افشار در تهران ادامه دارد. بیش از 50 درصد فیلمبرداری این فیلم به پایان رسیده و گروه تولید پس از پایان فیلمبرداری در لوکشینهای شهران و صادقیه، هم اکنون برای ادامه فیلمبرداری در منطقه فرمانیه مستقر شدهاند.
در این فیلم که با سرمایهگذاری بخش خصوصی تولید میشود کامبیز دیرباز، ملیکا شریفینیا، محمد بخشی، عباس جمشیدی، هما خاکپاش، شهین تسلیمی، زهرا پیرهادی و سیروس میمنت نقشآفرینی میکنند. به غیر از سیروس میمنت همه بازیگرها جلوی دوربین حاضر شدهاند و تا کنون نقشآفرینی محمد بخشی به پایان رسیده است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: سوگند برای اینکه بتواند تحصیلات خود را در خارج از کشور ادامه دهد باید بنا به درخواست پدرش ازدواج کند. در چنین شرایطی یک خواستگار فرنگی برایش پیدا میشود و ...
سایر عوامل تولید عبارتند از نویسنده: زهرا پیرهادی، بازنویسی: ایمان افشاریان، برنامهریز و دستیار اول: مجید موثق، مدیر تولید سعید مهتاب، مدیر فیلمبرداری: محمد فضیله، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح گریم: الهام اطیابی، مدیر تدارکات: محمد وطنچی، تدوین و صداگذاری: شاهین یارمحمدی، تهیهکننده: ابوالفضل افشاری، عکاس: پوریا منوچهرزاده.
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