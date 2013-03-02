کرمان در حال یک جهش بزرگ اقتصادی است/ 2000 میلیارد تومان پروژه مشارکتی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جنوب شرق ایران( مجتمع صاروج پارس) به تحولات عظیم شهری در کرمان اشاره کرد و گفت: این پروزه با اعتبار سه هزار میلیارد ریال و با همکاری و همراهی مسئولین و سرمایه گذاران کشور عمان در کرمان کلنگ زنی شده است.

وی افزود: استان کرمان در حال یک جهش اقتصادی بزرگ است و مردم این دیار با حمایت و همراهی به دنبال جذب حمایت های خارجی هستند تا با همکاری یکدیگر آبادانی کرمان را در آینده تضمین کنیم.

سیف الهی گفت: شهرداری ها به تنهایی نمی توانند به تنهایی شهرها را آباد کنند و راهکارهای ما جذب سرمایه گذاری خارجی و سرمایه داران خصوصی است.

وی افزود: دو هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در حال اجراست که آینده کرمان را تغییر می دهد و شهرداری کرمان رتبه سوم را در بین شهراری های کلان شهرها به خود اختصاص داده است.

