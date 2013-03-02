اقلام غذایی و سبدکالایی مورد نیاز در شهرستان بناب به حد کافی تأمین شده است

سعید رحمان پور در گفتگویی با خبرنگاران در بناب ضمن اعلام این خبر افزود: شهروندان بنابی می توانند بدون هیچ نگرانی اقلام اساسی مورد نیاز خودشان را از قبیل گوشت، برنج و روغن از بازار تهیه کنند.

وی افزود: با تلاش مستمر بازرسان اين اداره و همكاري هيأت امناي مساجد شهر و دهياران روستاها، توزيع گسترده برنج هندي به قيمت مناسب دولتي در بين اقشار مختلف مردم شهرستان درحال انجام است.

رحمان پور تصریح کرد: امسال به مناسبت دهه مبارك فجر 180 تن برنج و حدود یک هزارلاشه گوشت گرم گوسفند دراين شهرستان توزيع شده كه با بررسي بين تعداد خانوارها اين شهرستان از لحاظ ميزان توزيع كالاهای اساسی جزو شهرهای پیشرو و برتر درسطح استان آذربایجان شرقی و كشور است.

به گفته وی هم اکنون قیمت گوشت درشهرستان بناب نسبت به سایر شهرهای کشور حداقل 10 درصد ارزانتر است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت بناب درخصوص نظارت و کنترل بازار نیزگفت: دراین زمينه برنامه هاي اساسي پیش بینی شده و درطول ايام نوروز همكاران اين اداره به صورت كشيك شبانه روزی آماده ارائه خدمات هستند.

رحمان پورازشهروندان و مسافران نوروزي خواست درصورت مواجه شدن با هرگونه تخلف از جمله گران فروشي با سامانه خبري 124 تماس بگیرند.

شهرستان 130 هزار نفری بناب در120 کیلومتری جنوب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است.