درس "آداب و مهارتهای زندگی" برای دانش آموزان دبیرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمدیان گفت: براي آنكه سبك زندگي ايراني و اسلامي، كه نمونهاي از حيات طيبة انساني است، محقق شود، بايد ادب و مهارت زندگي مبتني بر اين مباني را بهصورت تدريجي و مستمر از دوران نونهالي به كودكان و دانشآموزان آموخت و آنها را در بهكاربستن و تجربه كردن اين سبك از زندگي همراهي كرد.
وی افزود: سبك زندگي اسلامي و ايراني به رشد و اعتلای شخصيت انساني، رضايتمندي از زيستن و معنادار كردن حيات مادي و معنوي ميانجامد.
به گفته محمدیان، آموزشهاي مدرسهاي آداب و مهارتهاي زندگي در دورة ابتدايي بهصورت تلفيقي و در دوره متوسطه بهصورت درس مستقل ارائه خواهد شد.
وي تأكيد كرد: در ساير حوزههاي يادگيري نيز ضرورت دارد موضوع چگونگي زندگي مورد توجه باشد و ساير آموزشها و دروس نيز دانشآموزان را براي خوب زندگي كردن و در كنار هم زندگي کردن آماده كنند؛ جوهرة این در کنار هم زندگی کردن باید حيات طيبه باشد.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، آداب و مهارتهاي زندگي و خانواده را بهعنوان يكي از دروس دورة جديد متوسطه معرفي كرد.
