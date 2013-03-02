  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

درس "آداب و مهارتهای زندگی" برای دانش آموزان دبیرستانی

درس "آداب و مهارتهای زندگی" برای دانش آموزان دبیرستانی

معاون وزیر و رئيس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي اعلام کرد: با توجه به اهمیت موضوع سبک زندگی، درس آداب و مهارتهای زندگی و خانواده به عنوان یکی از دروس دوره جدید متوسطه به دانش آموزان تدریس می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمدیان گفت: براي آنكه سبك زندگي ايراني و اسلامي، كه نمونه‌اي از حيات طيبة انساني است، محقق شود، بايد ادب و مهارت زندگي مبتني بر اين مباني را به‌صورت تدريجي و مستمر از دوران نونهالي به كودكان و دانش‌آموزان آموخت و آنها را در به‌كار‌بستن و تجربه كردن اين سبك از زندگي همراهي كرد.

وی افزود: سبك زندگي اسلامي و ايراني به رشد و اعتلای شخصيت انساني، رضايتمندي از زيستن و معنادار كردن حيات مادي و معنوي مي‌انجامد.

به گفته محمدیان، آموزش‌هاي مدرسه‌اي آداب و مهارت‌هاي زندگي در دورة ابتدايي به‌صورت تلفيقي و در دوره متوسطه به‌صورت درس مستقل ارائه خواهد شد.

وي تأكيد كرد: در ساير حوزه‌هاي يادگيري نيز ضرورت دارد موضوع چگونگي زندگي مورد توجه باشد و ساير آموزش‌ها و دروس نيز دانش‌آموزان را براي خوب زندگي كردن و در كنار هم زندگي کردن آماده كنند؛ جوهرة این در کنار هم زندگی کردن باید حيات طيبه باشد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، آداب و مهارت‌هاي زندگي و خانواده را به‌عنوان يكي از دروس دورة جديد متوسطه معرفي كرد.

کد مطلب 2009454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها