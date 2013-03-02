علی پریمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری اولین همایش ابعاد تحریم های بین المللی از منظر موازین حقوق بشر در دامغان اظهار داشت: این همایش پنج شنبه 17 اسفند ماهجاری در سالن الغدیر دانشگاه پیام نور مرکز دامغان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این همایش علمی و تخصصی است تصریح کرد: گروه حقوق دانشگاه پیام نور دامغان با همکاری کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و فرمانداری دامغان این همایش را برگزار می کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دامغان با یادآوری اینکه 120 مقاله به صورت سخنرانی و پوستر به دبیرخانه این همایش واصل شده است، خاطرنشان کرد: با بررسی و ارزیابی داوران این همایش 20 مقاله به عنوان مقالات برتر به صورت سخنرانی پذیرفته شد که در روز برگزاری همایش از سوی صاحبان مقاله مطرح خواهد شد.

پریمی اظهار داشت: تجلیل و تقدیر از پنج مقاله برتر به صورت سخنرانی و پوستر که به صوت روزنامه نگاری بوده از جمله برنامه های اختتامیه این همایش یکروزه است.

وی افزود: نقد مبانی حقوقی تحریم های بین المللی، مشروعیت یا عدم مشروعیت، بررسی گزارش های انتشار یافته در سازمان ملل در مورد آثار تحریم ها، آثار تحریم ها بر حقوق مردم کشورهای هدف به ویژه گروه های آسیب پذیر، رویکرد مراجع نظارتی بین المللی حقوق بشر به تحریم ها و تحریم های بین المللی و جمهوری اسلامی ایران، آثار حقوقی و آثار ضد حقوق بشری از محورهای اولین همایش ابعاد تحریم های بین المللی از منظر موازین حقوق بشر در دامغان است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دامغان یادآور شد: در این همایش یکروزه و هماهنگی انجام شده تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اساتید و کارشناسان حقوق و دانشجویان رشته های حقوق حضور خواهند داشت.

پریمی با بیان اینکه این مرکز دانشگاهی دارای یک رشته حقوق است گفت: 200 دنشجو در رشته حقوق و در این مرکز دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش مهر، دانشگاه پیام نور مرکز دامغان دارای سه هزار دانشجو بوده که در 45 رشته تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند و از بزرگترین مراکز آموزشی دانشگاه های پیام نور استان سمنان است.

