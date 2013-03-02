هادی قضات، سرپرست و کارگردان اپرای یاد شده در اینباره به خبرنگار مهر گفت: برای نخستینبار است که اپرایی با دکور صحنه، طراحی لباس، گریم و کارگردانی در ایران روی صحنه میرود.
وی با بیان اینکه هزینه سنگینی برای دکور این کار شده است، درمورد معنای نام نمایش و داستان آن نیز بیان کرد: جیانی اسکیکی در واقع نام یک شخص است که نقش اول اپرا را ایفا میکند. قصه آن نیز داستان یکسری میراثخور را روایت میکند که در انتظار مرگ بیمارند تا اموال او را بالا بکشند.
قضات سهم موسیقی و نمایش را در این اپرا به یک میزان خواند و با بیان این که در این کار، موسیقی و نمایش مکمل یکدیگر هستند، مدت زمان اجرای آن را 55 دقیقه و نهایت یک ساعت عنوان کرد.
قضات که از خوانندههای اصلی اپرا در اتریش و ایتالیاست درباره اجرای پیشرو ادامه داد: در ایران اپرای عروسکی و بدون دکور صحنه زیاد اجرا شده است اما اپرای ما نخستین اپرایی است که به معنای واقعی اپرا در تعریف کلاسیک آن اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مخاطب ابتدا باید اپرا را بشناسد و بعد به تماشای آن بنشیند، گفت: امیدوارم با این کار بتوانیم در راستای معرفی و شناساندن اپرا گام موثری برداریم.
قضات، تعداد بازیگران این اپرا را 15 نفر خواند و افزود: این کار با همراهی اعضای آنسامبل اپرای تهران به روی صحنه میرود و گرچه با زبان اصلی اجرا میشود اما با تدابیری که اندیشیدهایم، فکر میکنم برای مخاطب قابل فهم باشد و در تفهیم داستان نمایش، صحنهها و دیالوگهای کمیک آن به مشکل برنخواهیم خورد.
کارگردان اپرای یاد شده در پایان گفت: بعد از این کار نیز یک نمایش موزیکال را به زبان فارسی اجرا خواهیم کرد.
اپرای "جیانی اسکیکی" 19 تا 22 اسفند از ساعت 19:00 در تالار وحدت به روی صحنه میرود.
اپرا آمیزهای است از موسیقی و تئاتر. این هنر باشکوه محل طلاقی تمام هنرهای دیگر نظیر آهنگسازی، نوازندگی، خوانندگی، بازیگری، حرکات موزون، طراحی صحنه و لباس، کارگردانی و مهمتر از همه نمایش بهشمار میآید. تاثيرگذاري اين هنر در زندگي و روح و روان مردم، با توجه به نشانه هاي فرهنگي حاصله بر كسي پوشيده نيست و ساليان سال است كه صاحبان بنگاه هاي اقتصادي، فرهنگي، ورزشي و خدماتي در محيطهاي برگزاري هنری معروف دنيا، تبليغ در اين عرصه را سرلوحه امور بازاريابي و تبليغاتي خود قرار دادهاند.
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