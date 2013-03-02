نخستین نمایشگاه دستاوردهای هنری مربیان کانون پرورش فکری البرز برپاشد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه دستاوردهای هنری مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز پیش از ظهر شنبه با حضور مدیرکل کانون پرورشی استان در مرکز آفرینشهای هنری کانون در کرج آغاز شد.



کارشناس هنری کانون پرورش فکری استان در خصوص نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با توجه به نام گذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی با هدف شناساندن توانمندی های همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، ارج نهادن به زحمات آنان برگزار شده است.



سید ابو القاسم حسینی افزود: در این نمایشگاه 60 اثر نقاشی، خوشنویسی، سفالگری، گلیم بافی و صنایع دستی مربیان کانون با مضامین آزاد به نمایش درآمده است.



وی همچنین یادآور شد: عواید حاصل از فروش این آثار به نفع کودکان بی سرپرست هزینه می شود.



کارشناس هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز گفت: بازدید از این نمایشگاه تاثیر به سزایی در خلق آثار و بروز استعدادهای مختلف مربیان و اعضا دارد.

به گفته حسینی از سه اثر منتخب که شاخصه های هنری در آنها رعایت شده باشد در روز اختتامیه یا همزمان با هفته معلم تجلیل خواهد شد.



این نمایشگاه از امروز 12 اسفند تا 19 اسفند از ساعت 9 تا 12.30 ظهر در محل نگارخانه مرکز شماره یک کرج واقع در میدان شاه عباسی، بلوار امامزاده حسن، کوچه شهید کامیابی(گلستان 3)، بن بست اول برپا شده است.



