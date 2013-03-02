تیم مرحوم داداشی کهریزک قهرمان لیگ برتر بسکتبال با ویلچر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار تیم مرحوم داداشی کهریزک، ایثارقم، هیات اراک و مخابرات اصفهان طی روزهای 9 تا 11 اسفند ماه به میزبانی باشگاه ایثار قم به مصاف هم رفتند و در مجموع شش دیدار برگزار شده بین این تیم ها، تیم داداشی کهریزک عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

نتایج دیدارهای این تیم‌ها به شرح زیر است:

* مرحوم داداشی کهریزک 54 - مخابرات اصفهان 49

* ایثار قم 78 - هیات اراک 51

* هیات اراک 49 - مرحوم داداشی کهریزک 84

* ایثار قم 72 - مخابرات اصفهان 63

* هیات اراک 80 - مخابرات اصفهان 76

* ایثار قم 66 - مرحوم داداشی کهریزک 78



در پایان این مسابقات، تیم مرحوم داداشی کهریزک به عنوان قهرمان رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با ویلچر سال 91 معرفی شد و ایثار قم نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. هیات اراک و مخابرات اصفهان نیز به ترتیب عناوین سوم و چهارم رقابتهای این دوره را به دست آوردند.

