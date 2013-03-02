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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

تیم مرحوم داداشی کهریزک قهرمان لیگ برتر بسکتبال با ویلچر شد

تیم مرحوم داداشی کهریزک قهرمان لیگ برتر بسکتبال با ویلچر شد

رقابت های مرحله نهایی لیگ برتر بسکتبال با ویلچر با قهرمانی تیم مرحوم داداشی کهریزک به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار تیم مرحوم داداشی کهریزک، ایثارقم، هیات اراک و مخابرات اصفهان طی روزهای 9 تا 11 اسفند ماه به میزبانی باشگاه ایثار قم به مصاف هم رفتند و در مجموع شش دیدار برگزار شده بین این تیم ها، تیم داداشی کهریزک عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

نتایج دیدارهای این تیم‌ها به شرح زیر است:
* مرحوم داداشی کهریزک 54 - مخابرات اصفهان 49
* ایثار قم 78 - هیات اراک 51
* هیات اراک 49 - مرحوم داداشی کهریزک 84
* ایثار قم  72 - مخابرات اصفهان 63
* هیات اراک 80 - مخابرات اصفهان 76
*  ایثار قم 66 - مرحوم داداشی کهریزک 78

در پایان این مسابقات، تیم مرحوم داداشی کهریزک به عنوان قهرمان رقابتهای لیگ برتر بسکتبال با ویلچر سال 91 معرفی شد و ایثار قم نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. هیات اراک و مخابرات اصفهان نیز به ترتیب عناوین سوم و چهارم رقابتهای این دوره را به دست آوردند.
 

کد مطلب 2009469

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