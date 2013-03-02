پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت سرمایه های نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی صبح شنبه در نشستی با فعالان پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت در دامغان به مناسبت هفته تربیت اسلامی ضمن گرامیداشت این هفته گفت: تاسیس و راه اندازی معاونت تربیتی و پرورشی در آموزش و پرورش از یادگارهای شهیدان گرانقدر رجایی و باهنر است.

فعالیت 100 معاون و دبیر پرورشی در شهرستان دامغان

وی ضمن تاکید بر اینکه وظیفه ماست که به پیشکسوتان عرصه تربیت احترام بگذاریم یادآور شد: این افراد ادامه دهنده راه شهیدان رجایی و باهنر هستند و این پرچم نباید بر زمین بماند.

مدیر آموزش و پروش شهرستان دامغان اضافه کرد: اکنون این شهرستان 100 معاون و دبیر پرورشی دارد که در نظام آموزش و پرورش شهرهای دامغان، دیباج و کلاته رودبار فعالیت دارند.

امانی گفت: بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان عرصه تربیت در آموزش و پرورش دامغان در سرلوحه کار این مدیریت و معاونت پرورشی و تربیتی قرار دارد.

استان سمنان 131 شهید فرهنگی دارد

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه این استان دارای 131 شهید فرهنگی است اظهار داشت: از این تعداد 14 شهید از کارکنان خدوم امور تربیتی بودند.

حجت الله رستمیان گفت: امروز ما با توجه به توطئه های دشمنان ایران اسلامی بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به استفاده از تجربیات ارزنده پیشکسوتان عرصه تربیت داریم.

به گزارش مهر، در این دیدار از حمیدرضا دعایی از فرهنگیان بازنشسته عرصه تربیت که سال ها خدمات صادقانه را در جبهه های حق علیه باطل داشته با اهدا لوح سپاس و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

