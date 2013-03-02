شمار کانونهای فرهنگی مساجد از مرز 15 هزار مرکز فراتر رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمیدرضا ارباب سلیمانی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دومین مسابقه ملی عکاسی نگاه سرخ در گرگان اظهار کرد: امروزه برخی ها به دنبال آن هستند که هنر بدلی را به جای هنر واقعی جا زده و انسان ها را فریب بدهند. معیار شناسایی هنر بدلی از واقعی اینست که هنر واقعی انسان را با خدا انس می دهد و هنر بدلی انسان را از خدا دور می کند.

وی اظهار داشت: در سال 71 بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگ مقرر شد در کنار مساجدی که استعداد لازم را دارند کانون فرهنگی و هنری شکل بگیرد و امروز در آستانه بیستمین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور هستیم.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی گفت: در آن زمان هیچکس تصویر نمی کرد این کانون ها بتوانند تا این اندازه فعالیت های گسترده و بزرگی را انجام دهند.

وی ادامه داد: طی سالهای فعالیت، این مراکز کارهای فاخری ارائه کرده اند که برگزاری مسابقه ملی نگاه سرخ نیز یکی از این برنامه ها است، کانون فرهنگی هنری مساجد پلی بوده بین هنرمندان و جامعه و این مسابقه توانسته یکی از مصادیق فرهنگ دینی را به نمایش بگذارد.

وی بیان کرد: دنیای امروز سراسر زیبایی و جاذبه بوده و همه انسان ها به دنبال این زیبایی و جاذبه ها هستند و اگر ما در تلاش هستیم که در قالب نماز با خداوند ارتباط برقرار کنیم به خاطر اینست که خداوند مبدا زیبایی ها و جذاب ترین جذاب ها است.

دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور گفت: امروز در دنیا دو لشگر علم و جهل وجود دارد که لشگر جهل با فرا خواندن انسان ها به سوی خودخواهی به دنبال دستیابی به پیروزی بوده و از طرف دیگر لشگر علم با ابزارهایی که در دست دارد به دنبال مقابله با جهل است که یکی از ابزارهای این میدان نبرد هنر و هنرمندان هستند.

ارباب سلیمانی ادامه داد: هنری که ما قابل تحسین می دانیم باید چند عنصر را در خود داشته باشد. هنر یک استعداد خدادادی بوده که خداوند به انسان عنایت کرده و باید از آن در راه تکامل و بالندگی استفاده و در جهت تکامل انسان گام بردارد.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به گفته مقام معظم رهبری باید در کانون های فرهنگی و هنری برنامه های جذابی را فراهم کنیم که مورد نیاز جوانان است و برای این منظور هنرمندان باید در کنار هم جمع شده و برنامه ریزی مناسبی را انجام دهند.

حجت الاسلام ارباب سلیمانی بیان کرد: کار فرهنگی و هنری در مساجد با این هدف انجام می شود که حضور روزافزون افراد و به ویژه جوانان را در مساجد فراهم کند.