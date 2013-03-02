برگزاری نمایشگاه "قرص جوشان” نمایشی از پوستر ها و تصویرسازی هنرمندان اراک

یکی از اعضای گروه موتیف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه 29 اثر به نمایش گذاشته شد که چهار اثر ان مربوز به هنرمندان مهمان بود.

بهنام تارخ افزود: سارا حسین خانی، عبادیان و علی شفیعی بعنوان مهمان در کنار اعضای گروه موتیف آثارشان در این نمایشگاه در معرض تماشا گذاشته شد.

وی ادامه داد: مهسا فرجی، هادی خدادادی، مهدی خدادادی، فریده طاعتی، بهنام تارخ، احسان مرادی، فائزه براتی، فریده طاعتی، نعیمه نمکی و مقداد شیرعلی از جمله هنرمندانی هستند که آثار گرافیکی شان در این نمایشگاه آمده است.

این نمایشگاه 11 اسفند افتتاح و تا امروز 12اسفند برپاست.