به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جنوب شرق ایران( مجتمع صاروج پارس) از همراهی و همدلی مسئولین در ساخت و آبادانی کرمان خبر داد و گفت: از همه پروژه ها و سرمایه گذاری خارجی در ایران حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان مهیا است، ادامه داد: برای راه اندازی این پروژه در کشور چهار سال کار کارشناسی انجام شده و امروز به نتیجه رسیده است و در این زمینه از زحمات همگان قدردانی می شود.

نماینده مردم کرمان و راور همچنین از تلاش های شهرداری و شورای شهر کرمان قدردانی و این پروژه را حرکت و اقدامی بزرگ عنوان کرد و افزود: این پروژه کار بزرگ و ریسک اقتصادی است که می تواند نقش مهمی در آبادانی و پیشرفت استان داشته باشد.