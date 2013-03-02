  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

زاهدی:

ظرفیت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان مهیا است

ظرفیت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان مهیا است

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرمان و راور از وجود ظرفیت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جنوب شرق ایران( مجتمع صاروج پارس) از همراهی و همدلی مسئولین در ساخت و آبادانی کرمان خبر داد و گفت: از همه پروژه ها و سرمایه گذاری خارجی در ایران حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی در استان کرمان مهیا است، ادامه داد: برای راه اندازی این پروژه در کشور چهار سال کار کارشناسی انجام شده و امروز به نتیجه رسیده است و در این زمینه از زحمات همگان قدردانی می شود.

نماینده مردم کرمان و راور همچنین از تلاش های شهرداری و شورای شهر کرمان قدردانی و این پروژه را حرکت و اقدامی بزرگ عنوان کرد و افزود: این پروژه کار بزرگ و ریسک اقتصادی است که می تواند نقش مهمی در آبادانی و پیشرفت استان داشته باشد.

کد مطلب 2009479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها