بارش رگباری باران امروز در قم/دمای هوا در آخر هفته به شدت کاهش می یابد

محمد رضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: امروز هوای قم ابری است و از بعد از ظهر رگبار، رعد و برق و وزش باد آغاز و به تدریج آسمان صاف می شود.



وی گفت: در روز یکشنبه هوا صاف تا قسمتی ابری است و در روز دوشنبه نیز هوا ابری شده و از دوشنبه شب بارش باران به صورت رگبار پراکنده در قم آغاز می شود.



وی با اشاره به ابری بودن هوا در روز سه شنبه افزود: در روز چهارشنبه نیز بارندگی در قم آغاز می شود.



سرپرست اداره پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: در روزهای پایانی هفته دمای هوا به شدت کاهش می یابد و ممکن است شاهد کاهش 10 تا 15 درجه ای دما باشیم.



وی گفت: امروز بعد از ظهر وزش باد به صورت مقطعی و کوتاه مدت است و تا 50 کیلومتر بر ساعت هم می رسد اما شب هوا آرام است.



قاضی با اشاره به اینکه غبار امروز بیشتر به دلیل رطوبت هوا است افزود: امروز بعد از ظهر با توجه به وزش باد آلودگی برطرف می شود.



وی در پایان دمای هوا را در روز شنبه حداکثر 23 درجه و حداقل هفت درجه عنوان کرد.

