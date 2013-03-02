به گزارش خبرنگار مهر، «شازده کوچولو« نوشته آنتوان دوسنت اگزوپری، نویسنده و خلبان فرانسوی است که اولین چاپ آن در سال 1943 عرضه شد و تا امروز پرفروشترین کتاب تک جلدی جهان بوده است. «شازده کوچولو» همچنین عنوان بهترین کتاب قرن بیستمی در فرانسه را نیز یدک میکشد.
شازده کوچولو یا شهریار کوچولو، مسافر کوچکی است که از سیاره خود به سیارههای مختلف سفر میکند و از آدمها و شخصیتهای مختلف سئوالهای متنوعی میپرسد. این سئوالها فلسفی و دارای عمق هستند و باعث تعمق و تدبر مخاطب کم سن و سال خود میشوند. «شازده کوچولو» به بیشتر زبانهای دنیا ترجمه شده و تعداد نسخههای منتشر شده از آن در سطح جهان از 200 میلیون نسخه گذشته است.
نسخهای که از امشب در برنامه رادیویی کتاب شب خوانده میشود، از ترجمه محمد قاضی بر این کتاب تلخیص شده است. آمادهسازی این نسخه برای خوانش در این برنامه رادیویی توسط معصومه خادمنیا انجام شده است. سردبیری کتاب شب به عهده محسن حکیممعانی بود و این برنامه با گویندگی بهروز رضوی و تهیهکنندگی محمود احمدی روی آنتن شبکه تهران خواهد رفت.
برنامه خوانش این داستان از امشب شنبه 12 اسفند هر شب از ساعت 23:30 تا پایان هفته از برنامه کتاب شب از شبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد.
نظر شما