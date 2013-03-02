سختی دل کندن از سینمای 8 میلیمتری/ برای ساخت "تنوره دیو" پیش رمال رفتم

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش عیاری کارگردان در مستر کلاس هنرهای تصویری سینما، عکاسی، گرافیک و کاریکاتور که به مناسبت دهمین جشن تصویر سال و با حضور سیف‌الله صمدیان به عنوان مجری کارشناس برگزار شد، درباره ساخت فیلم‌های کوتاه خود پیش از ورود به سینمای بلند و داستانی گفت: زمانی که فیلم‌های کوتاه خود را می‌ساختم صرفا نگاه تجربی داشتم و به هیچ عنوان با ساخت فیلم‌هایی از این دست، مطرح شدن در سینما را در سرلوحه فعالیت‌هایم نداشتم؛ چراکه اساس سینما برای من یک اسباب‌بازی گران‌قیمت است و در حد بضاعت و دانش خود به فیلم می‌افزایم البته این نکته را با احترام به اعتقاد برخی از فیلمسازان که برای سینما رسالت قائل هستند مطرح می‌کنم.

این کارگردان سینما در ادامه افزود: زمانی که فیلم 90 ثانیه‌ای "انعکاس" را ساختم هیچگاه تصور نمی‌کردم که جز من، برادرم و زنده‌یاد محمدکاظم بغدادی کس دیگری این فیلم را ببیند. بنابراین من به شخصه عرصه سینمای کوتاه را صرفا تجربه‌اندوزی می‌دانستم اما در همان زمان فیلمسازانی هم بودند که می خواستند با فیلم کوتاه حرف های بزرگ و جهان‌شمول بزنند که بعضا دوام نیاوردند و یا برخی دیگر هم اساسا فیلمساز نشدند. این درحالی است که فیلمی چون "انعکاس" بارها در مجامع مختلف دیده شد و هراندازه حضور این فیلم در جشنواره ها بیشتر می‌شد سعی می‌کردم در دیگر آثار موقعیت‌های این فیلم را تکرار کنم و در واقع از خودم در جهت کیفی شدن سینمایی که در آن فعالیت می کردم، تقلید می‌کردم.

تقلید از خود برای پیشرفت سینما مهم است

وی در ادامه افزود: از همین رو معتقدم که تقلید از خود برای پیشرفت و تعالی فیلمساز بسیار اهمیت دارد به همین دلیل به همه کسانی که می‌خواهند در عرصه سینما پیشرفت کنند این تقلید از خود را پیشنهاد می‌کنم.

در ادامه این نشست سیف‌الله صمدیان که به عنوان مجری کارشناس نقش مهمی در پیشبرد جلسه به سوی برگزاری یک مستر کلاس حرفه‌ای داشت از عیاری سئوال کرد که آیا از روز اول با فیلم کوتاه به ورود به سینمای حرفه ای فکر می کردید و یا اینکه صرفا جهت تجربه‌اندوزی سینما را پیگیری کردید؟ که کیانوش عیاری در پاسخ گفت: 10 سال پیش فیلم "سفره ایرانی" را با هزینه زیاد ساختم فیلمی که جنبه تجربی داشت. بنابراین اینگونه نیست که من تصمیم بگیرم که می‌خواهم فیلم تجربی بسازم و بعد آماده شوم که تجربه کنم، نه به هیچ وجه چنین نگاهی به سینما ندارم.

کارگردان فیلم سینمایی "بودن با نبودن" در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که در ساخت فیلم تسلیم سوژه می‌شود، گفت: من خودم را در اختیار ایده‌ای که به سوی من می‌آید می‌‌گذارم و در ساخت فیلم سفره ایرانی هم همین اتفاق افتاد و با هزینه بالا فیلم تجربی ساختم. فیلم "خانه پدری" هم به همین شکل بود و با هزینه‌ای معادل 870 میلیون تومان این فیلم را ساختم و تجربه تازه‌ای در عرصه سینما برای من رقم خورد. این درحالی است که صرف چنین هزینه هایی شرط عقل نیست.

فارابی به داد من و پوراحمد و ژکان رسید

صمدیان در ادامه این بحث از چگونگی ورود به سینما پس از انقلاب پرسید و عیاری گفت: بنیاد فارابی تازه تاسیس شده بود که این بنیاد در آن دوران به داد من، کیومرث پوراحمد و علی ژکان چند فیلمساز دیگر رسید. اما قبل از فارابی در سال‌های قبل از انقلاب من هنوز فیلم بلند نساخته بودم. بسیم نصیری سرپرست سینمای آزاد روزی در کنار دوستی خطاب به ما گفت که آیا اگر شرایطی فراهم شود که به لحاظ مالی فیلم بلند سینمایی بسازید، حاضر هستید تولید فیلم کنید. دوست فیلمساز من فکر کرد که نصیری پول آماده در جیب دارد به همین دلیل فورا پاسخ داد که من حاضرم فیلم بسازم.

وی در ادامه افزود: در آن زمان من فیلم‌های کوتاه بسیاری ساخته بودم و از سر فروتنی نگفتم که آمادگی ساخت فیلم بلند ندارم و مطمئن هستم که اگر فیلم می‌ساختم قطعا در قواره بهترین‌های آن زمان کار می کردم اما به معنای واقعی دل کندن از فضای جذاب و مستقل فیلم کوتاه هشت میلیمتری که متعلق به خودم بود برای من بسیار سخت بود. سینمای هشت میلیمتری برای من یک معبد بود و زمانی که در سالهای پس از انقلاب می خواستم فیلم سینمایی"تنوره دیو" را بسازم دل کندن از این سینما برای من سخت بود.

یک تهیه‌کننده گفت برای ساخت "تنوره دیو" باید پیش رمال بروید!

عیاری در ادامه صحبت های خود با اشاره به مراحل ساخت و تولید فیلم "تنوره دیو" گفت: قبل از نجات‌دهنده‌ای به نام بنیاد سینمایی فارابی، برای تولید این فیلم به جاهای مختلفی رفتم و آدم‌های متفاوتی را دیدم. یادم هست که پیش تهیه کننده ای رفتم که این فیلم را تولید کند. او گفت برای تولید این اثر سینمایی باید پیش یک رمال برویم. دنبال این تهیه کننده راه افتادم بعد رمال اسم کوچک مادرم را خواست من هم گفتم که اسم مادرم طلعت است بعد رمال پاسخ داد که اسم مادر به این نیکویی یعنی تولید این فیلم برای تهیه کننده آمد دارد. در ادامه سراغ یک عشقِ سینما که سیاه لشگر بود در ارباب جمشید رفتم که او صراحتا گفت این فیلم به درد من نمی خورد.

وی در ادامه با اشاره به پشتیبانی بنیاد سینمایی فارابی برای ساخت این فیلم گفت: اما در ادامه این رفت و آمدها عاقبت بنیاد سینمایی فارابی به دادم رسید و به معنای واقعی نجاتم داد اما این دلیل نمی شود که من به عنوان یک فیلمساز تا ابد مدیون بنیاد فارابی باشم چون بعد از "تنوره دیو" همین بنیاد فارابی چوب لای چرخ کارهای من گذاشت و 19 پروژه سینمایی را در دوران جوانی من نابود کرد. درست به دلیل عدم حمایت هایی از این دست بود که در سال 67 علی رغم میل باطنی خود فیلم "روز باشکوه" را سفارشی ساختم؛ فیلمی کمدی که سرشار از تجربه‌های مختلف بود و اتفاقا همیشه از ساخت این فیلم رضایت دارم.

این کارگردان سینما همچنین درباره فیلم‌اش که توسط لاریجانی وزیر وقت ارشاد از حضور در جشنواره کن باز مانده است، توضیح داد: "آبادانی‌ها" اولین فیلم ایرانی‌ای بود که برای حضور در جشنواره کن انتخاب می‌شد. مدیر این فستیوال گفت چند صحنه تلخ در فیلمت داری که اگر آن‌ها را دربیاوری، آن را نمایش می‌دهیم و من این کار را انجام دادم و فیلم در کن پذیرفته شد اما آقای لاریجانی که آن زمان وزیر ارشاد بود فیلم را به ایران بازگرداند و مانع حضور آن در جشنواره کن شد.

روزی رسیده که هر 13 سال هم نمی‌شود یک فیلم ساخت

این کارگردان سینمای ایران در ادامه صحبت های خود با اشاره به ساخت فیلم "شبه کژدم" گفت: در سال 1365 فیلم "شبه کژدم" را به عنوان اولین فیلمی که صدابرداری سر صحنه داشت کار کردم در آن زمان مسعود بهنام مرا یاری می کرد همان سال فیلم" آن سوی آتش" را بعد از "شبه کژدم" ساختم. خیلی خوشحال بودم از اینکه روزی در سینمای ایران رسیده که می‌توان دو فیلم در یک سال ساخت و حتی دلخوش بودم که می توان سالی سه فیلم ساخت. اما هیچگاه فکر نمی کردم روزی در سینمای ایران فرا برسد که هر 13 سال یکبار هم نتوانیم فیلم بسازیم.

کیانوش عیاری در پایان این مستر کلاس به فیلم "آن سوی آتش" اشاره کرد و گفت: این فیلم را در سال 65 ساختم. این فیلم ماجرای یازده سال قبل از جنگ را نشان می داد. پیش از این فیلم، در سال 47 فیلم کوتاهی با همین عنوان ساختم که ساواک فیلم را منهدم کرد و دلیل این کار هم این بود که در این فیلم آتش پالایشگاه ها را به مانند ثروت سرخ دانسته بودم که در سرزمین فقیر نشین افروخته شده بود و ساواک هم به همین دلیل این فیلم را نابودکرد.

در حاشیه چه گذشت:

- در این مستر کلاس حبیب رضایی و برخی از فیلمسازان سینمای مستند و فیلم کوتاه حضور داشتند.

- سیف الله صمدیان به عنوان مجری کارشناس به خوبی از اداره این مستر کلاس برآمد.

- صمدیان در بخشی از این جلسه به استعداد عیاری به عنوان یک فیلمساز اشاره کرد و گفت از کودکی عاشق سینما بود و تعریف کرد که از شش سالگی جعبه‌های مقوایی را لوله می‌کرده و از سوراخ ایجاد شده، محدود دید خود را تعیین می‌کرده است. عیاری در ادامه این بخش از صحبت‌های صمدیان گفت: یادم می‌آید که سرکلاس تاریخ، نقاشی می‌کشیدم و معلم بسیار دوست داشتنی داشتم.