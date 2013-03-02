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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۴۰

در کهگیلویه و بویراحمد/

عدم تحقق 88 مصوبه استانی/ تامین نشدن کامل اعتبارات سفر مهمترین علت

عدم تحقق 88 مصوبه استانی/ تامین نشدن کامل اعتبارات سفر مهمترین علت

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: 88 مصوبه سفرهای استانی دولت به این استان هنوز تحقق نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور پیش از ظهر شنبه در چهارمین نشست پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت افزود: در چهار سفر استانی هیئت دولت به این استان در مجموع 561 مصوبه با یک هزار و 753 پروژه به تصویب رسید.

وی بیان کرد: از این تعداد 329 مصوبه طی سال های گذشته 100 درصد اجرایی شده و به بهره برداری رسیده اند، ‌136 مصوبه در حال اجرا هستند و 88 مصوبه هنوز تحقق نیافته اند.

امیدی پور اظهار داشت: عدم تأمین کامل اعتبارات و تسهیلات مصوب در سفر به ویژه اعتبارات ملی ، مهمترین دلیل عدم تحقق کامل مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان بوده است.

وی فرآیندهای طولانی در صدور برخی از مجوزات مورد نیاز به ویژه در وزارتخانه ها و دستگاه های مرکزی،‌ مشکلات ناشی از تأمین زمین مناسب برای برخی از پروژه های بزرگ و وجود پاره ای معارضات اجتماعی را از دیگر موانع عدم اجرایی شدن کامل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

معاون استاندار، از در دست اجرا بودن 27 طرح و پروژه در قالب پروژه های مهر ماندگار در استان خبرداد و گفت: 20 مورد از آنها در صورت تأمین اعتبار، تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسند.

وی افزود: پروژه های مهرماندگار استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش های مختلف نظیر راه ها و جاده های مواصلاتی شهری و روستایی،‌بهداشت و درمان،فرهنگی ،گردشگری و صنعتی هستند.

در این نشست برخی از دستگاههای اجرایی استان گزارشی از ‌روند اجرایی شدن مصوبات استانی آن دستگاه و مشکلات و موانع پیش رو ارائه کردند.

 

کد مطلب 2009490

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