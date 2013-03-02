عدم تحقق 88 مصوبه استانی/ تامین نشدن کامل اعتبارات سفر مهمترین علت

به گزارش خبرنگار مهر، کورش امیدی پور پیش از ظهر شنبه در چهارمین نشست پیگیری مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت افزود: در چهار سفر استانی هیئت دولت به این استان در مجموع 561 مصوبه با یک هزار و 753 پروژه به تصویب رسید.

وی بیان کرد: از این تعداد 329 مصوبه طی سال های گذشته 100 درصد اجرایی شده و به بهره برداری رسیده اند، ‌136 مصوبه در حال اجرا هستند و 88 مصوبه هنوز تحقق نیافته اند.

امیدی پور اظهار داشت: عدم تأمین کامل اعتبارات و تسهیلات مصوب در سفر به ویژه اعتبارات ملی ، مهمترین دلیل عدم تحقق کامل مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان بوده است.

وی فرآیندهای طولانی در صدور برخی از مجوزات مورد نیاز به ویژه در وزارتخانه ها و دستگاه های مرکزی،‌ مشکلات ناشی از تأمین زمین مناسب برای برخی از پروژه های بزرگ و وجود پاره ای معارضات اجتماعی را از دیگر موانع عدم اجرایی شدن کامل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

معاون استاندار، از در دست اجرا بودن 27 طرح و پروژه در قالب پروژه های مهر ماندگار در استان خبرداد و گفت: 20 مورد از آنها در صورت تأمین اعتبار، تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسند.

وی افزود: پروژه های مهرماندگار استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش های مختلف نظیر راه ها و جاده های مواصلاتی شهری و روستایی،‌بهداشت و درمان،فرهنگی ،گردشگری و صنعتی هستند.

در این نشست برخی از دستگاههای اجرایی استان گزارشی از ‌روند اجرایی شدن مصوبات استانی آن دستگاه و مشکلات و موانع پیش رو ارائه کردند.