محسن شریفیان، سرپرست گروه "لیان" درباره این اجرا به خبرنگار مهر گفت: جشنواره موسیقی جهانی "رین فارست" از تاریخ هفتم تا نهم تیر ماه 92 در مالزی برگزار می‌شود و از گروه‌های موسیقی کشورهای فرانسه، ایرلند، دانمارک، آفریقای جنوبی، چین، مالزی، آمریکا و ایران برای حضور در این جشنواره دعوت به عمل آمده است.

وی درمورد حضور احتمالی گروه‌های سرشناس خارجی در این جشنواره، بیان کرد: حضور گروه آمریکایی “Pine Leaf boys” از نکات حایز اهمیت این فستیوال به شمار می‌رود؛ گروهی که تا کنون چهار بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده است.

سرپرست گروه لیان در مورد جشنواره رین فارست مالزی نیز توضیح داد: این جشنواره در سه سال گذشته تندیس مجله معتبر سانگ لاینز را برای 25 فستیوال برتر موسیقی دنیا از آن خود کرده است.

شریفیان درباره شکل حضور لیان در این جشنواره گفت: از دبیرخانه جشنواره پیشنهاد برگزاری چندین کارگاه آمده است که ما برای معرفی موسیقی بوشهر در این جایگاه بین‌المللی از آن استقبال کرده‌ایم.

سرپرست گروه لیان افزود: فستیوال بین‌المللی رین فارست در پی اجرای اخیرمان در یونان ما را برای حضور در این جشنواره انتخاب کرد و به طور مستقیم با خود گروه وارد مذاکره شد.

شریفیان در پایان با بیان این که هدف لیان از حضور در جشنواره یاد شده اشاعه موسیقی بومی و محلی ایران است، درباره قطعات احتمالی که در مالزی روی صحنه می‌برند نیز یادآور شد: رپرتوار "رین فارست" گروه لیان بستگی به فضای حاکم بر جشنواره دارد.