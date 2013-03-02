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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

نخستين ايستگاه مطبوعاتي در ابركوه راه اندازی شد

نخستين ايستگاه مطبوعاتي در ابركوه راه اندازی شد

ابركوه - خبرگزاري مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي ابركوه گفت: نخستين ایستگاه مطبوعاتی ابرکوه رسما آغاز به كار كرد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستاي سياست هاي جديد این اداره، اولين ايستگاه مطبوعات در محل ميدان امام حسين (ع) با نصب پرتيراژترين روزنامه هاي سراسري آغاز به كار كرد.

جواد عادل با  با برشمردن مزيت هاي اين كار گفت: اطلاع رساني از جمله وظايف اين اداره و يكي از مهمترين مباحث روز جهان است كه بايد به آن پرداخته شود.

وي افزود: خلاء وجود چنين ايستگاهي در شهرستان سالها است که احساس می شود که با همكاري شهرداري و  با نصب اين ايستگاه در پرترددترين نقطه شهري این مشکل برطرف شد و از اين پس شهروندان مي توانند در مسير حركت خود و با مطالعه اهم اخبار روزنامه ها در جريان امور قرار بگيرند.

کد مطلب 2009497

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