برگزاری جشن احسان و نیکوکاری در قم/ مردم قم چهارمیلیارد ریال سال گذشته به نیازمندان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی در مصاحبه مطبوعاتی که ظهر شنبه در سالن جلسات اداره کل کمیته امداد امام خمینی ( ره) استان قم برگزار شد، اظهار داشت: همزمان در سراسر کشور، جشنواره احسان و نیکوکاری روز پنج شنبه، 17 اسفند دربیش از 50 پایگاه شهری و روستایی استان برگزارمی شود.



وی با بیان اینکه شعار امسال جشن نیکوکاری "سلامت، توانمندی و تحکیم نهاد خانواده" است، بیان داشت: برگزاری جشنواره احسان و نیکوکاری و مشارکت و کمک های مادی و معنوی مردم، می تواند در ترویج فرهنگ انفاق، احسان، نیکوکاری و نودوستی و توجه به دیگران و مخصوصا محرومان و نیازمندان کمک بسیار زیادی کند.



جلالی عنوان کرد: بیش از 50 پایگاه در سطح شهر و در بخش های استان از جمله کهک، سلفچگان، قنوات، و دستجرد آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم بوده و همچنین تمام مدارس و مساجد استان نیز می توانند پایگاه باشند.



چهار میلیارد ریال کمک های مردمی در جشن نیکوکاری سال گذشته



رئیس اداره کل کمیته امداد امام خمینی ( ره) تصریح کرد: در سال گذشته مردم قم چهار میلیارد ریال به صورت نقدی وغیرنقدی در جشن احسان و نیکوکاری به نیازمندان کمک کردند.



رئیس اداره کل کمیته امداد امام خمینی ( ره) با اشاره به اینکه 14 اسفند الی 16 اسفند هفته احسان و نیکوکاری است عنوان کرد: دیدار با مراجع تقلید جهت بهره مندی از بیاناتشان، دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س)، دیدار با مسئولان استان از جمله پیریایی استاندار قم از جمله برنامه های کمیته امداد قم در هفته احسان و نیکوکاری است.



زنگ جشن نیکوکاری در مدارس قم نواخته می شود



رئیس اداره کل کمیته امداد امام خمینی ( ره) استان قم ابراز داشت: همزمان در سراسر کشور، زنگ جشن نیکوکاری روز چهارشنبه برابر 16 اسفند، در مدارس قم نواخته می شود.



وی اضافه کرد: دانش آموزان می توانند به هر میزان که می توانند به صورت نقدی و غیرنقدی در کمک به نیازمندان مشارکت داشته باشند و کمک های هر مدرسه صرف نیازمندان همان مرکز می شود.



جلالی تصریح کرد: کمک های جمع آوری شده از هر مدرسه صرف دانش آموزان نیازمند همان مرکز شده و این کار موجب تسریع خدمات رسانی به نیازمندان کمک می شود.



وی یادآور شد: روز پنج شنبه 17 اسفند، پایگاه صداسیما با اجرای برنامه های متنوعی در میدان آستانه مستقر شده و به صورت زنده در سیمای مرکز قم نیز پخش می شود.



رئیس اداره کل کمیته امداد امام خمینی ( ره) استان قم بیان کرد: روز جمعه 18 اسفند خیرین استان با حضور در برنامه عیدانه که به صورت مستقیم از سیمای قم پخش می شود هدایای خود را به نیازمندان تقدیم می کنند.



وی عنوان کرد: روز جمعه همچنین پایگاه هایی در اطراف حرم مطهر مستقر می باشد و مردم می توانند بعد از نماز جمعه در کمک به نیازمندان که کاری بسیار نیکو و با فضیلت بوده و مورد تایید مراجع نیز قرار دارد مشارکت کنند.



رئیس اداره کل کمیته امداد امام خمینی ( ره) استان قم بیان کرد: مردم قم می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب جام ملت 13226235/27 با کد شناسه 22222/60 واریز کرده و یا به پایگاه اینترنتی کمیته امداد امام خمینی (ره) به نشانی www.emdad.ir مراجعه و از این طریق در کمک به نیازمندان مشارکت داشته باشند.



وی ادامه داد: مردم می توانند از طریق سامانه پیام کوتاه 30001906 نظرات و پیشنهادات خود را داده و همچنین شماره تلفن 6622422 آماده پاسخ گویی و شنیدن نقطه نظرات و پیشنهادات مردم است.

