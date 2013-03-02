دو انتصاب در شهرهای چوئبده و شادگان

به گزارش خبرنگارمهر، در حکم صادر شده علت این انتخاب تعهد، دانش و تجارب عنوان شده است.
همچنین «امین مرادی» به عنوان شهردار شهر چوئبده منصوب شد.
مرادی در دوران بازسازی به عنوان شهردار اروندکنار خدمات فراوانی را ارائه کرد و عنوانهای دیگری همچون شهردار هندیجان و مینوشهر را نیز در کارنامه فعالیتهای خود دارد.
پیش از این «مجاهد امام پوری» از سوی شورای اسلامی شهر چوئبده به عنوان شهردار این شهر فعالیت می کرد.
اهواز – خبرگزاری مهر: در حکمی از سوی سرپرست شبکه بهداشت درمان شادگان «مجید آلبوعلی» به عنوان سرپرست معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شادگان منصوب شد.
به گزارش خبرنگارمهر، در حکم صادر شده علت این انتخاب تعهد، دانش و تجارب عنوان شده است.
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