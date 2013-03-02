دو انتصاب در شهرهای چوئبده و شادگان

به گزارش خبرنگارمهر، در حکم صادر شده علت این انتخاب تعهد، دانش و تجارب عنوان شده است.



همچنین «امین مرادی» به عنوان شهردار شهر چوئبده منصوب شد.



مرادی در دوران بازسازی به عنوان شهردار اروندکنار خدمات فراوانی را ارائه کرد و عنوانهای دیگری همچون شهردار هندیجان و مینوشهر را نیز در کارنامه فعالیتهای خود دارد.



پیش از این «مجاهد امام پوری» از سوی شورای اسلامی شهر چوئبده به عنوان شهردار این شهر فعالیت می کرد.